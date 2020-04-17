El-Hâlık Ne Demek? El-Hâlık Fazileti Ve Anlamı

El-Hâlık Esmaül Hüsnası'nın anlamı insanlar tarafından merak edilmektedir. Yaratan, yoktan var eden anlamına gelen El-Hâlık Esmaül Hüsnası'nın faziletleri bulunmaktadır.

El-Hâlık Anlamı Nedir?

Allah'ın 99 isminden biri olan El-Hâlık köken itibari ile halk kelimesinden türemiştir. Anlam olarak da ''yoktan var etme'' manasına gelmektedir. Bu anlam dışında takdire şayan olma, ''herhangi bir modele sahip olmadan sıfırdan inşa etme'' manalarını da taşımaktadır.

El-Hâlık Allah'ın 99 isimlerinden birisidir. El-Hâlık Esmaül Hüsnası'nın anlamı ''her şeyi yoktan var eden, yaratan, her şeyin varlığını ve yaşadığı süre boyunca geçirecek olan halleri önceden tespit ederek ona göre ortaya çıkaran, meydana getiren'' anlamı taşımaktadır.

El-Hâlık Faziletleri Nedir?

- Yedi gün boyunca ''ya halık'' ismini 100 kere okuyan kişiler, gelecekte karşılarına çıkacak belalardan korunur. Bu isim genellikle sanatkarlara ait bir isimdir. Daha çok sanat ile uğraşan kişilerin okuması gerekmektedir. Böylece yaptıkları sanat da daha başarılı olacaklardır.

- El-Hâlık seher vaktinde zikredildiği zaman bu kişilerin kalpleri nurlanır ve hikmet sahibi kişi olurlar.

- Genellikle iyileşmesi zor olan hastalıklar için yazılması, taşınması ve zikredilmesi önerilmektedir.

- Bu isim vird haline getirilir ve geceleri de buna devam edilir ise, Allah o kişiyi nurlandırır. O kişi kederlerden kurtulur.

- Temiz bir şekilde abdestli olarak kıbleye karşı ve tenha bir yerde bu isim 5115 kere zikredilir ve Allah'a dua edilir ise istekleri yerine getirilir ve kolayca çözülür.

- Her gün '' Ya Hâlık celle celâlühû'' zikrine 731 kere devam edilir ise o kişi sıkıntılarından kurtularak işlerinde başarılı olur.