El-Kâbıd Ne Demek? El-Kâbıd Fazileti Ve Anlamı

Esmaül Hüsna Allah'ın bütün isimleri için kullanılan bir terimdir. El-Kâbıd Esmaül Hüsnası ise dilediğine darlık veren ve daraltan anlamına gelmektedir. El-Kâbıd Esmaül Hüsnası'nın okunacağı durumlar bulunmaktadır. Bazı durumlarda El-Kâbıd Esmaül Hüsnası okunmalıdır.

El-Kâbıd Anlamı Nedir?

El-Kâbıd anlamı Kuran'da bulunmaktadır. El-Kâbıd kelimesi anlamı kabzeden, tutan, daraltan, sıkan, zorlaştıran manalarına gelmektedir.

Allah Kâbıd ismi ile bazen ihsanını kullarından kısar, rızkını daraltarak ona muhtaç eder. Rahat yaşamlardan uzaklaştırarak yoksullaştırır. Böylece borcunu ödemeyen, iflas eden, malını kaybeden kişilerde Allah'ın Kâbıd ismi tecelli eder.

El-Kâbıd Faziletleri Nedir?

- ''Ya Kâbıd'' diyerek 903 kere bu Esma-i şerif okunur ise kişiler zalimin zulmünden kurtulur.

- Bu ism-i şerifi zikir saatlerinde ''Ya Kâbıd'' diye 903 kere okunur ise kişiler en kısa zamanda muratlarına nail olur ve Allah o kişilerin bütün işlerini yoluna koyar.

- Günlük olarak bu ism-i şerifi 903 kere ''Ya Kâbıd'' diyerek tekrar edilir ise kişi bütün sıkıntılarından kurtularak kalbi temizlenir ve arınır.

- Zikre ''Ya Kâbıd'' diye 903 defa devam eden kişiler düşmanlarınızdan kendilerine zarar gelmesini engeller.

- Zikrin saatinde ve adedi kadar ''Ya Kâbıd'' diye zikir çeken kişiyi Allah tüm şeylerden korur ve kollar. Bir düşmanın zulmü ve eziyetine karşı o kişi korunur.

- Bu isim 903 defa 4 gün boyunca aralıksız olarak ''Ya Kâbıd'' diye çekmeye devam edilir ise Allah o kişi düşmanın şerrinden korur ve o kişiyi refaha kavuşturur.

- El-Kâbıd Esması'nın tesiri ve tecellisi kullarda çok fazla gösterir ve tesirin en kuvvetli olduğu Esmalardan da birisidir.