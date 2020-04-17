BİST98.1802,01EURO7,550,25USD6,94-0,06ALTIN376,49-1,90
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Ramazan

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerDini Bilgiler Haberleri El-Kebîr Ne Demek? El-Kebîr Fazileti Ve Anlamı
    ABONE OL
    17.04.2020 - 21:05 |

    El-Kebîr Ne Demek? El-Kebîr Fazileti Ve Anlamı

    Allah’ın 99 ismi olarak kabul edilen Esmaül Hüsna özellikle dualarda zikir olarak kullanılmaktadır. Bu esmalardan her birinin kendine has bir sırrı ve değişik faziletleri bulunmaktadır. Bu bağlamda El-Kebir isminin anlamı ve faziletleri de sık sık araştırılmaktadır. Peki, El-Kebir ne anlama gelir? El-Kebir ile yapılan duaların faziletleri nelerdir? İşte, Allah’ın en güzel sıfatlarından El-Kebir ve onunla yapılan tesbihlerin faziletleri.

    El-Kebîr Ne Demek? El-Kebîr Fazileti Ve Anlamı

    El-Kebir esması ile yapılacak duaların genellikle; Perşembe günleri, güneş doğmadan önce ya da ikindiden sonra yapılması tavsiye edilmektedir. Bu esmanın yer aldığı surelere ise; Rad Suresi, Hac Suresi ve Lokman Suresi örnek olarak gösterilmektedir.

    El-Kebir Anlamı Nedir?

    El-kebir esması ile Allah’ın (c.c.) akla gelen ya da gelmeyen her konuda büyüklük ve ululuk sahibi olduğu vurgulanmaktadır. Bu bağlamda Allah, kendi büyüklüğünü yalnızca kendisi bilmektedir. Yaratılan hiçbir varlık O’nun büyüklüğü bilemez ve hiçbir zaman da bilmeye gücü yetmeyecektir.

    El-Kebir Fazileti Nedir?

    El-Kebir esmasının faziletleri neredeyse her derde çare olmaktadır. Bu bağlamda “Ya Kebir” tesbihatına devam eden kişilerin ulaşabileceği bazı faziletler aşağıdaki gibi yazılabilmektedir.

     - “Ya Kebir Celle Celalühü” ismi şerifini okuyan kimseler arasındaki; sevgi, saygı, değer ve hoşgörü artmaktadır.

     - “Ya Kebir Celle Celalühü” ismi şerifini okuyan eşler arasındaki muhabbet ve sevgi bağı güçlenir.

     - Namaz sonrasında okunan “Ya Kebir Celle Celalühü” ile kişi işinde başarılı olur ve çevresi tarafından daha çok sevilir.

     - Oruçlu olunan vakitlerde okunduğunda, kişinin makam ve rütbesinin artmasına vesile olur.

     - Düzenli olarak tekrarlanan “Ya Kebir” zikri, kişinin ilim sahibi olmasını sağlar. Bu kimseye toplum tarafından değer verilir, hürmet gösterilir.

     - Borcundan kurtulamayan kişiler “ya Kebir” zikrine devam ederse Allah’ın da izniyle borçlarını ödeyecek güce kavuşur. 

    Ebru Şallı'nın hayatını kabeden 8 yaşındaki oğlu Pars, Kilyos'ta toprağa verildiEbru Şallı'nın 2013'te boşandığı Harun Tan'dan olan oğlu Pars Tan, bir yıldır lenfoma tedavisi gördüğü hastanedeyaşamını yitirdi. Eski manken ve sunucu Ebru Şallı'nın oğlunun cenazesinde böyle görüntülendi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Caroline Koç'un annesi corona virüsten hayatını kaybetti

    Caroline Koç'un annesi corona virüsten hayatını kaybetti

    Memur, işçi, emekli herkes için geçerli! 10 yıl şartı...

    Memur, işçi, emekli herkes için geçerli! 10 yıl şartı...

    Corona virüs salgınında son durum!

    Corona virüs salgınında son durum!

    17 Nisan Türkiye haritası CANLI - Ölü sayısı ve Vaka sayısı kaça yükseldi, bugün ne kadar Test yapıldı? Bakan Koca günlük tabloyu açıkladı:

    17 Nisan Türkiye haritası CANLI - Ölü sayısı ve Vaka sayısı kaça yükseldi, bugün ne kadar Test yapıldı? Bakan Koca günlük tabloyu açıkladı:

    Sıradaki Haber