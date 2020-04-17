El-Kebîr Ne Demek? El-Kebîr Fazileti Ve Anlamı

El-Kebir esması ile yapılacak duaların genellikle; Perşembe günleri, güneş doğmadan önce ya da ikindiden sonra yapılması tavsiye edilmektedir. Bu esmanın yer aldığı surelere ise; Rad Suresi, Hac Suresi ve Lokman Suresi örnek olarak gösterilmektedir.

El-Kebir Anlamı Nedir?

El-kebir esması ile Allah’ın (c.c.) akla gelen ya da gelmeyen her konuda büyüklük ve ululuk sahibi olduğu vurgulanmaktadır. Bu bağlamda Allah, kendi büyüklüğünü yalnızca kendisi bilmektedir. Yaratılan hiçbir varlık O’nun büyüklüğü bilemez ve hiçbir zaman da bilmeye gücü yetmeyecektir.

El-Kebir Fazileti Nedir?

El-Kebir esmasının faziletleri neredeyse her derde çare olmaktadır. Bu bağlamda “Ya Kebir” tesbihatına devam eden kişilerin ulaşabileceği bazı faziletler aşağıdaki gibi yazılabilmektedir.

- “Ya Kebir Celle Celalühü” ismi şerifini okuyan kimseler arasındaki; sevgi, saygı, değer ve hoşgörü artmaktadır.

- “Ya Kebir Celle Celalühü” ismi şerifini okuyan eşler arasındaki muhabbet ve sevgi bağı güçlenir.

- Namaz sonrasında okunan “Ya Kebir Celle Celalühü” ile kişi işinde başarılı olur ve çevresi tarafından daha çok sevilir.

- Oruçlu olunan vakitlerde okunduğunda, kişinin makam ve rütbesinin artmasına vesile olur.

- Düzenli olarak tekrarlanan “Ya Kebir” zikri, kişinin ilim sahibi olmasını sağlar. Bu kimseye toplum tarafından değer verilir, hürmet gösterilir.

- Borcundan kurtulamayan kişiler “ya Kebir” zikrine devam ederse Allah’ın da izniyle borçlarını ödeyecek güce kavuşur.