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    17.04.2020 - 15:49 |

    Es-Sabûr Ne Demek? Es-Sabûr Fazileti Ve Anlamı

    Esma-i Hüsna, Allah’ın bütün isimlerini belirtmek için kullanılan bir terimdir. Es-Sabur da bu esmalar arasında yer almaktadır. Allah’ın her bir ismi kendi içerisinde bazı anlamlar ve faziletler barındırmaktadır. Bu kapsamda Es-Sabur esmasının anlamı ve faziletleri de oldukça merak edilmektedir. Peki, Es-Sabur esmasının anlamı nedir? Es-Sabur, hangi faziletlere sahiptir. Sizler için sıkça kullanılan Es-Sabur esmasının tüm özelliklerini hazırladık.

    Es-Sabûr Ne Demek? Es-Sabûr Fazileti Ve Anlamı

    Allah’ı zikreden ve ondan bahseden her bir ismin kendine özel bir anlamı ve çeşitleri faziletleri bulunmaktadır. Bu sebeple de bir esmayı zikretmeden önce anlamının bilinmesi gerekmektedir.

    Es-Sabur Anlamı Nedir?

    Esma-i Hüsna içerisinde Allah’ın 99 adet ismi yer almaktadır. Bu isimlerden biri de “çok sabırlı” manasına gelen Es-Sabur esmasıdır. Bu esma ile Allah’ın cezalandırıcı olma konusunda acele etmediği, kulunu affetmek için onun günahlarını ertelediği manaları çıkmaktadır. Yani Allah, günahkar kullarına af dileyebilmeleri için süre tanımaktadır. Bu isimden kısmet alabilen insanlar, ibadetlerini vaktinde yapma çabasında olurlar ve haram işlerden de uzak dururlar.

    Es-Sabur Faziletleri Nedir?

    Es-Sabur esmasıyla çekilen zikirler bunu yapan kişiye hem dünya hem de ahiret huzuru ile geri dönmektedir. Bu bağlamda Es-Sabur çok bereketli bir zikir olarak kabul edilmektedir. Bu zikri çekmek isteyen kişiler için herhangi bir gün ya da sayı sınırlandırması getirilmemiştir. Kişi ne niyetle zikre başlarsa, o yönde sevap kazanmakta ve refaha erişebilmektedir. Buna göre, Es-Sabur esmasının bilinen faziletleri aşağıdaki gibi sıralanmaktadır. Bu noktada sabır gösteren kişilerin ES-Sabur esmasının faziletlerinden faydalanabileceği belirtilmektedir.
    - Gün doğmadan önce zikredilirse, kişi beladan korunur.
    - Sabah zikredilirse, kişinin başına sıkıntılı bir iş gelmez.
    - Her gün zikredilirse, kişi hem dünya hem de ahirette mutlu olur.
    - Hasta olan kişi tarafından zikredilirse, şifa bulunur.

     

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