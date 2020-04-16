Ez-Zâhir Ne Demek? Ez-Zâhir Fazileti Ve Anlamı

Esmaül Hüsna en güzel isim manasına gelir ve Allah'ın 99 tane ismi bulunmaktadır. Büyük faziletler barındıran Esmaül Hüsna içerisinde birçok fazilet barındırır. Her ismin ise faziletleri ayrıdır. Ez-Zâhir isminin anlamı ise görünen, varlığı aşikar olan anlamına gelmektedir.

Ez-Zâhir Anlamı Nedir?

Esmaül Hüsna’nın içerisinde bulunan faziletlerden birisi de Ez-Zâhir isminin faziletleridir. Ez-Zâhir zahir isminin anlamı ise görünen, varlığı aşikar olan anlamına gelmektedir. Diğer bir anlamı ise aşikar olan ve kati delillerle bilinen anlamına gelmektedir.

Ez-Zâhir Faziletleri Nedir?

Ez-Zâhir isminin birçok fazileti bulunmaktadır. Ez-Zâhir'in faziletleri aşağıda açıklanmaktadır.

- Ez-Zâhir ism-i şerifi gizliliklerin ve sırların kişilere bildirilmesi için 1106 kere '' Yaz Zahir Celle Celalühü'' diye okunmalıdır.

- İşrak vakti geldiği zaman ve bu zamanda okunulur ise kalb velayet nurları ile nurlanarak gizli olan şeyler saklanmaz, aşikar olur.

- Kişilerin kötü alışkanlıklarından kurtulabilmesi için Ez-Zâhir ismi usulüne göre zikredilmeli ve niyetle üzerine okunması gerekmektedir.

- Ez-Zâhir ismini hergün 1106 kere zikredilir ise bütün gizli işlerin esasları ortaya çıkar ve bildirilir.

- Kişiler işlerin tüm gizli taraflarını görebilmek için 5 vakit namazdan sonra 1106 kere ''Ya Zahir Celle Celâlühû'' zikrine devam edilmelidir.

- Cuma Namazından sonra ''Yâ Zâhir'' ismi 15 kere okunur ise batını iç alemi münevver olur ve nurlanır.

Ez Zahir isminin zikri 1106 adetten oluşmaktadır. Ayrıca bu zikrin saati ise Zülal günüdür. Zülal günü cumartesi gününe denk gelmektedir.