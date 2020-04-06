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    HaberlerDini Bilgiler Haberleri Güruh Nedir? Güruh-U Naci Ne Demektir? Tdk'ya Göre Güruh Etmek Ne Anlama Gelir?
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    06.04.2020 - 21:23 |

    Güruh Nedir? Güruh-U Naci Ne Demektir? Tdk'ya Göre Güruh Etmek Ne Anlama Gelir?

    Halk arasında unutulan kelimeler arasında bulunan güruh kelimesi bir isimdir. Bu kelimenin birçok anlamı vardır. Genelde olumsuz bir ifadeyi simgelemek için kullanılır. Güruh kelimesinin kullanımı karşıdakini aşağılamak veya bir şeyin değersiz olduğunu ifade etmek için kullanılır. Kelimenin detaylı anlamını sizin için hazırladık.

    Güruh Nedir? Güruh-U Naci Ne Demektir? Tdk'ya Göre Güruh Etmek Ne Anlama Gelir?

    Güruh kelimesinin karşılığını birçok farklı kelime karşılar. Bu kelimelerden bazıları küçümsenen topluluk, değersiz, ayaktakımı, aşağı görülen, değersiz kimseler topluluğu ve sürüdür.

    Güruh-u Naci Ne Demektir?

    Güruh-u Naci kelimesinin anlamı salt güruh kelimesinden farklı bir anlam taşır. Kurtulmuş topluluk anlamına gelen Güruh-u Naci kurtarılmış soy anlamı da taşır. Farsça kökenli olan güruh kelimesi değersiz anlamını taşır. TDK’de bu kelimenin cümle içinde kullanılışına örnek olarak “Bu artist güruhu balolardan hoşlanmazlar.” verilmiştir.

    TDK'ya Göre Güruh Etmek Ne Anlama Gelir?

    Güruh etmek kelime grubu ise Türk Dil Kurumunun sözlüğünde yer almaz. Diğer sözlüklerde de güruh etmek kelimesinin bir karşılığı bulunmaz. Çünkü; güruh kelimesi bir fiil ile çekimlenen bir sözcük değildir. Bu nedenle kelime yanına bir fiil almadan tek olarak kullanılır.

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