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    04.04.2020 - 03:01 |

    Hasbihal Nedir? Hasbihal Olmak Ne Demektir? Tdk'ya Göre Hasbihal Etmek Ne Anlama Gelir?

    Hasbihal, cümle içlerinde fazla kullanılmayan bir sözcüktür. Genel olarak hasbıhal etmek olarak karşılaştığınız bu sözcüğün anlamını öğrenerek, doğru kullanabilirsiniz. Hasbıhal sözcüğünün anlamını sizler için derledik.

    Hasbihal Nedir? Hasbihal Olmak Ne Demektir? Tdk'ya Göre Hasbihal Etmek Ne Anlama Gelir?

     

    Hasbihal, iki veya daha fazla kişinin karşılıklı konuşması, dertleşmesi anlamına gelir. Günlük konuşmalarda hasbıhal yerine daha ziyade eş anlamlısı olan sohbet sözcüğü kullanılıyor.

    Hasbihal her ne kadar dini bir terimi çağrıştırsa da, Arapça kökenli olmasının yanında dini bir anlamı bulunmuyor. Arapça, hal-hatır sormak anlamına gelen sözcük, dilimize dertleşmek, sohbet etmek anlamında kullanılıyor.

    Hasbihal Olmak Ne Demektir?

    Türkçemizde ve konuşma dilimizde “hasbihal olmak” yoktur. Bunun yerine “hasbihal etmek” vardır. Hasbihal etmek; “Bugün Ahmet’le hasbihal ettik.”, “Yarın çocuklarla hasbihal edeceğiz.” gibi cümle içinde kullanılır.

    Hasbihal etmek anlam itibariyle; konuşma, dertleşme yapmak ve sohbet etmek anlamlarına gelir. Hasbihal etmenin bir diğer anlamı da belirli bir konu üzerinde konuşmak, müzakere etmektir.

    TDK’ya Göre Hasbihal Etmek Ne Anlama Gelir?

    Türk Dil Kurumu sözlüğünde hasbihal etmenin anlamı; “söyleşmek, karşılıklı konuşmak, sohbet etmek” olarak açıklanıyor. Türk Dil Kurumu, Arapça bir terim olan “hasbihal etmek” yerine; eş anlamlısı olan “sohbet etmek” sözcüğünü kullanıyor.

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