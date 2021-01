Hz. İbrahim Kimdir? Kısaca Hz. İbrahim'in Hayatı Ve Kıssası Hakkında Bilgiler

Hz. İbrahim'in (a.s) Kur'an'da da ismi sıklıkla geçer. Hz. İbrahim'den Kur'an'da bahsedilirken Halilullah kelimesi kullanılmaktadır. Bu kelime Allah'ın dostu anlamına gelen bir kelimedir. Bunun yanında İbrahim Peygamber (a.s) Kabe'nin inşa edilmesine vesile olan peygamberdir.



Hz. İbrahim Kimdir?



Hz. İbrahim (a.s) Babil şehrinin doğusunda kalan Dicle ve Fırat nehri arasında bir bölgede doğmuştur. Babasının adı Taruh'tur. Bunun yanında İbrahim Peygamber'in, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (SAV) en çok benzeyen kişi olduğu da söylenmektedir.



Hz. İbrahim'e (a.s) Allah'ın dostu unvanı verilmiştir. Bunun yanında Peygamberlerin babası ismi ile de anılır. Hz. İbrahim (a.s) iki evlilik yapmıştır. Hz. Hacer ile yaptığı evlilikten Hz. İsmail dünyaya gelmiştir. Hz. Sare ile yapmış olduğu evlilikten ise Hz. İshak dünyaya gelmiştir. Son peygamber olan Hz. Muhammed'in (SAV), Hz. İsmail soyundan geldiği bilinmektedir.



Hz. İshak soyundan da İsrailoğulları Peygamberleri gelmektedir. Hz. İbrahim (a.s) için Müslüman ve hanif de denir.



Hz. İbrahim'in Hayatı ve Kıssası Hakkında Bilgi



Hz. İbrahim (a.s) Keldani kavmine gönderilmiş olan bir peygamberdir. Hz. İbrahim'e (a.s) Allah tarafından 10 tane suhuf indirilmiştir. Dönemin kralı Nemrut'a davet için gitmiş ancak zalim kral Hz. İbrahim'i (a.s) ateşlere atmıştır.



Ancak bu olay sonucunda bir mucize gerçekleşmiş Ateş Hz. İbrahim'i yakmamıştır. Bu olayın gerçekleşmesinden sonra Hz. İbrahim (a.s) eşi ve kendisine iman edenler ile birlikte Urfa'da bulunan Harran kasabasına göç etmiştir. Geride kalan Keldan kabilesi ile Nemrut Allah (C.C) tarafından sinek saldırısına uğramış ve helak olmuştur.



Hz. İbrahim ve Oğlu Hz. İsmail



Hz. İbrahim (a.s) oğlu Hz. İsmail'in kurban edilmesinin istenmesi ile sınanmıştır. Bu olaydan sonra ise Hz. İbrahim ile Hz. İsmail birlikte Kabe'yi inşa ettiler. Hz. İbrahim Kabe duvarlarına çıkıp insanların hacca gelmesini istemiştir. Burası Makam-ı İbrahim ismi ile anılmaktadır.



Hz. İbrahim ile Hz. İsmail Kabe inşaatını bitirdikten sonra Cebrail gelerek hac görevinin nasıl yapılacağını anlatmıştır. Bunun üzerine Hz. İbrahim (a.s) ve oğlu beraber ilk defa hac görevini yerine getirmiştir.



Hz. İbrahim Mucizeleri



Hz. İbrahim bir gün rüyasında Hz. İsmail'i kurban etmesi istenmiştir. Hz. İbrahim bunu ailesine açıkladı. Allah'ın emri olduğu için baba ve oğul yola koyuldular. Ancak Hz. İbrahim (a.s) tam oğlunu kurban edecekken gökten bir koyun geldi ve kendisinden onu kurban etmesi istendi.