Hz. Mikail Kimdir? Hz. Mikail Meleğinin Görevi Ve Özellikleri Nelerdir?

İslam dini inanışına göre meleklerin bedenleri yoktur ve nurdan vücut bulurlar. Bu meleklere şeytan musallat olmaz. Bu nedenle de iradelerini kötüye kullanmaları söz konusu değildir. Bu meleklerin ise Allah’ın katında yerleri hep belirlidir. Meleklere inanmak Müslümanlığın bir gereğidir.

Dört Büyük Melek Kimdir?

Meleklerin sayıları ve görevleri ile ilgili net bir bilgi yoktur. Ama dört büyük melek ile ilgili İslami bilgilerimiz bulunmaktadır. Cebrail’in görevi Allah’ın emirlerini ve bildirdiği yasakları peygamberlere iletmektir. İsrafil’in görevi ise kıyamet günü olarak bilinen gün geldiğinde ihya görevi üstlenir. Yani sadece Allah’a mahsus olan ‘’hayat verme’’ görevini üstlenir.

Azrail ise ölüm meleği olarak bilinir. Ölümlülerin, ölüm günü geldiğinde son nefeslerini alma görevi vardır. Azrail’in ölüm meleği olarak bilinmesinin nedeni ise budur. Her meleğin görevi bilinir. Kur’an-ı Kerim’de yer alan ayetlerde yazılıdır.

Hz. Mikail Kimdir?

Hz Mikail dört melekten biridir. Hz Mikail Allah’ın nurundan yaratılmıştır. Kutsal kitap olan Kur’an-ı Kerim’de Hz Mikail adı geçmektedir. Bakara suresi içinde ve 98. Ayette şöyle buyurur; ‘’Her kim Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail’e ve Mikail’e düşman olursa bilsin ki Allah da inkâr edenlerin düşmanıdır.’’

Hz. Mikail Meleğinin Görevi ve Özellikleri Nelerdir?

Başmelek Mikail evreni ve evrenin düzenini korumaktan sorumlu olan melektir. Negatif enerjileri sistemden uzaklaştırır. Evrende yaşamış olan tüm canlıların yaşam kayıtlarına sahiptir. Kendisi Cenab-ı Hak tarafında görevlendirilmiştir. Kur’an- ı Kerim’de Mikail adı tam 5 kez geçmektedir. İslam dışı olan kaynaklarda dahi Mikail’in adı geçer. İslam dışı kaynaklarda Mikail, Cebrail’den daha büyük bir melek olarak tanımlanır.

Mikail Kelimesinin Kökeni

Mikail kelimesi köken olarak İbranicedir. İbranice ’de çeviri yapıldığı zaman ise ’’ kim Tanrı gibi’’ bir anlam ortaya çıkmaktadır. Mikail İslam dini yanında Musevilikte ’de geçen bir isimdir. İsrailoğullarını kurtarmak amacıyla gelen meleğin adının Hz Mikail olduğu belirtilir. İblise karşı savaş veren melek olarak tanımlanır.

İslam’da yer bulan Hz Mikail ile ilgili İslam dışında da bilgi vardır. Mikail Meleği Tanrı’nın tahtını çeviren ve koruyan melek olarak tanımlanır. Hz Cebrail ile beraber Sina Dağında Tanrı’ya yoldaş olan kişinin Hz Mikail olduğu bildirilir. Doğa olaylarının kontrolü Hz Mikail ile ilişkilendirilir. Hz Mikail doğanın sistemini koruyan önemli bir melek olarak belirtilir. Tüm canlıların rızkını denetleyen bir melektir.