İbni Sina Kimdir? İbni Sina (Avicenna) Hayatı, Eserleri Ve Sözleri

İbni Sina özellikle tıp alanında yapmış olduğu çalışmalar ile bilinmektedir. İslam filozofu olan alim Batılılar tarafından da yakından tanınır. İbni Sina'nın çalışmaları ve makaleleri günümüzde hala kullanılmaktadır. Bu açıdan oldukça değerli bir Türk ve İslam filozofudur.

İbni Sina Kimdir?

370 yılı dolaylarında Efşene köyünde dünyaya geldiği bilinmektedir. Öğrencisine yazdırmış olduğu hayat hikayesi sayesinde İbni Sina ile ilgili bilgiler günümüze kadar ulaşmıştır. İbni Sina ismi ile bilinen ünlü filozofa yapmış olduğu çalışmalar ve bilime kazandırdığı yeni bilgiler nedeni ile "eş-şeyhü'r-reis" ismi takılmıştır. Bunun dışında farklı pek çok unvanı da bulunmaktadır.

İbni Sina Batı dünyasında ise Avicenna ismi ile bilinir. Bunun yanında kendisine filozofların prensi ismi de verilmiştir. Babası aslen Belhli olsa da başkent Buhara'ya yerleşmiştir. İbni Sina'nın babası çoğunlukla İsmaili dailer ile sürekli görüşürdü. Bu nedenle de evlerinde sürekli felsefe, geometri ve matematik ile alakalı toplantılar yapılırdı. bu sebeple İbni Sina'da oldukça erken bir yaşta felsefe ile tanışmış oldu.

İbni Sina (Avicenna) Hayatı, Eserleri ve Sözleri

İbni Sina çalışmaları ile kendini tıp ve felsefe alanlarında oldukça geliştirmiştir. Samani Hükümdarının ağır bir hastalık geçirdiği bir dönemde kendisini saraya davet ettiler. Saray doktorları ile birlikte çalışmalarını titizlikle sürdürerek hükümdarın kısa sürede iyileşmesine vesile olmuştur.

Bu başarısı sebebi ile İbni Sina daha 18 yaşında Saray Hekimliği konumuna getirilmiştir. Sarayın zengin kütüphanesinde oldukça değerli tıp kitaplarını okuyarak kendini geliştirmiştir. Bu değerli kütüphane ne yazık ki daha sonra içindeki kaynaklar ile birlikte yanmıştır.

İbni Sina'nın kaleme aldığı eserler ise şu şekildedir;

Kurtuluş Kitabı

Tıpta Kanun

Ahlak Konusunda Kitapçık

İşarat ve'l-Tembihat

Kitabü'ş-Şifa

İbni Sina'nın Hayatındaki Gelişmeler

Babası öldükten sonra İbni Sina siyaset ile daha çok ilgilenmeye başlamıştır. 1005 yılında devletin yıkılması ile birlikte de burayı terk etti. Bu dönemden sonra ise yaşamak için kendisine iyi bir yer bulmak adına çeşitli seyahatler yapmıştır.

Felsefe ile alakalı bilgileri için özellikle Farabi'den çokça yardım almıştır. İbni Sina'nın İslam felsefesi ışığında mükemmel bir felsefe kurduğu da eserlerinde görülmektedir. Zaman içerisinde felsefe alanındaki çalışmaları ile hocası Farabi'yi bile geride bırakmıştır.