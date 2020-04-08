İman nedir? İmana gelmek kısaca ne demektir? TDK'ya göre iman etmek ne anlama gelir?

Etimolojik anlamı güven ve samimiyet olan iman kelimesi dini anlamda da kullanılır. Kur’an’da sıklıkla geçen iman kelimesi, Allah’ın mesajına güvenilmesi anlamına gelir. Yaşam tarzı ve dini konularda bir şeye inanılması anlamını taşır.

İmana Gelmek Kısaca Ne Demektir?

İmana gelmek, tam anlamıyla güvenmek anlamına gelir. Bu kelime grubunun da hem etimolojik hem de dini olmak üzere iki farklı anlamı vardır. İlk anlamı dini olandır ve Müslüman olmak, İslam’ı kabul etmek anlamına gelir. Diğer anlamı ise neticede doğruyu söylemek anlamındadır.

TDK'ya Göre İman Etmek Ne Anlama Gelir?

TDK’ya göre iman etmek kelimesinin gerçek ve mecazi anlamı vardır. Gerçek anlamı Tanrı’ya inanmak olarak ifade edilir. Mecaz anlamı ise güçlü bir inanç duymak anlamındadır. İman etmek kelimesini cümle içinde geçtiği örneklerden birisi “İman edip dinini değiştirdiği için artık çok mutlu.” dur.