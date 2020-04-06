İtimat Nedir? İtimat Etmek Ne Demektir? Tdk'ya Göre İtimatsızlık Ne Anlama Gelir?

İtimat kelimesi emniyet, güven ve güvenç anlamları bulunan itimat kelimesi olumlu bir anlama sahiptir. Bir kişiye veya bir şeye karşı duyulan güven duygusunun yansıtılması amacıyla kullanılır.



İtimat Etmek Ne Demektir?



İtimat etmek veya itimat beslemek kelime grupları, güvenmek anlamındadır. Etmek fiili kelimeye eklendiğinde mecazen bir fiilin gerçekleştirilmesi anlamını taşır. İtimat etmek kelime grubunun cümle içinde örneklendirilmesi, “Ayşe eşine itimat etti ama güveni boşa çıktı.” şeklindedir.



TDK'ya Göre İtimatsızlık Ne Anlama Gelir?



Türk Dil Kurumu, itimatsızlık kelimesinin karşılığını güvensizlik olarak açıklamıştır. Güvensiz olma durumu olan itimatsızlık bir kişiye veya nesneye karşı olabilir. Kelime, ünlü ile başlayan bir ek aldığında sonundaki k harfi ğ’ye dönüşür.