La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah Ne Demek? Türkçe Anlamı Ve Arapça Yazılışı

Müslüman olmanın ilk adaplarından olan la ilahe illallah muhammeden resulullah kelimeleri Allahın varlığı ve birliğini Muhammed aleyhisselamın onun elçisi olduğunu kabul etmek anlamında kullanılan dini açıdan çok önemli bir yere sahip kelimelerdir.

La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah Ne Demektir?

​​La ilahe illallah muhammeden resulullah kelimelerine kelime-i Tevhid denilmektedir. Kelime-i Tevhid başlangıcında geçen la harfi yoktur demektir. Bunun nedeni Allah tan başka ilah olmadığını belirlemek için kullanılmaktadır. İlahe illallah kelimelerinde ise ancak Allah vardır anlamı bulunmaktadır. Muhammeden resulullah kelimeleri ise Allahın rasulu ise Muhammeddir anlamı taşımaktadır.

Türkçe Anlamı Nedir? Arapça Yazılışı Nasıldır?

Türkçe anlamı Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Tek yaratan ilah Allahtır. Muhammed Allahın Rasuludür. Arapça yazılışı ise La ilahe illallah muhammeden resulullah olmaktadır.

Hikmetleri Nelerdir?

Allahı zikretmenin yanında bu kelimeler Allahın bir ve tek yaratıcı ve ilah olduğunu kabul etmek anlamına geldiği için Allahu telanın kullarında sevdiği zikirlerdendir. Allaha yakınlaşmak imanı kuvvetlendirmek için okunması ve söylenmesi gereken zikirlerdendir. Allahu tealanın kulları tarafından tanınması ve birliğinin bilinmesi amacıyla bu kelimelerin yeri oldukça ulvidir. Kişinin dini olarak seviyesini yüceltmek için okunması oldukça hikmetli olmaktadır.

La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah Faziletleri Nelerdir?

Kelime-i Tevhid anlamı ile dini inancı arttıran ve bağlılığı kuvvetlendiren bir zikirdir. Kişinin zor ve sıkıntılı zamanlarda bu zikirleri söylemesi onun için ferahlamaya vesile olmaktadır. Dünyevi sıkıntılardan kurtardığı gibi anlamını bilerek ve idrak ederek söylemek koşulsuz rahatlamaya vesile olmaktadır.

Kişi yaratana güvendiği ve iman ettiği sürece imtihanda olduğunu hatırlayarak isyan etmeyi bırakmakta ve başına gelen zorluklar ve felaketler karşısında bir üst seviyeye çıkması gerektiğini hatırlamaktadır.

La ilahe illallah muhammeden resulullah lafzı kişiye huzur ve rahatlık sağlayarak imanını arttırmakta oldukça faziletli bir zikirdir. Kelimelerin anlamını bilmek ve her söyleyişte içtenlikle söylemek huzura ve feraha erişmek için oldukça kıymetlidir. Zikir olarak söylenildiğinde oldukça sevap olduğu hadislerde birçok kere beyan edilmektedir. Hadislerde ve ayetlerde birçok yerde geçmesi bu zikrin fazilet olarak ne kadar üstün olduğunun göstergesidir.