Ledün İlmi Nedir, Nasıl Öğrenilir? İlm-İ Ledün'ün Dereceleri Nelerdir?

Tasavvuf ehli, göz, diğer duyu organları ve akıl ile görülüp bilinen ilimler yanında gayb bilgisi olarak ledün ilmine de itibar eder. Kehf Suresindeki Hz. Hızır ile Hz. Musa arasındaki kıssada geçen Ledün kelimesi bu ilme adını vermiştir.

Ledün İlmi Nedir?

Ledün ilmi Allah'ın dilediği kullarına verdiği, olayların arkasındaki sırları ve gayb bilgilerini bilme yetisi olarak tabir edilebilir. Kehf Suresi 65. ayette Hz. Hızır'a Allah katından rahmet olarak ledün ilmi verildiğinden bahsedilir. Kıssada Hz. Hızır le Hz. Musa karşılaşır ve birlikte bir yolculuğa çıkarlar. Yolculuk boyunca Hz. Hızır aklın kabul etmeyeceği işler yapar. Bir çocuğu öldürmek, fakir insanlara ait bir gemiyi delerek su almasına yol açmak, çocuklara kötülük yapan insanların duvarlarını sağlamlaştırmak gibi fiilleri Hz. Musa'yı rahatsız eder.

Hz. Hızır yola çıkarken kendine soru sorulmamasını şart koşmuştur. Bu nedenle Hz. Musa soru sormak istemez ama sormadan da edemez. Sorular nedeniyle Hz. Hızır bir noktadan sonra birlikte yolculuk yapmaktan vazgeçer ve bunu yol arkadaşına bildirir. Soruların cevaplarını verir ve birlikteliği sonlandırır. Cevapları alan Hz. Musa öğrenir ki akıl erdiremediği olayların arkasında önemli sırlar ve bilgiler vardır. Hz Hızır ne yaptıysa insanların hayrına yapmıştır. Kendisinin bilmediklerini, Hz. Hızır'ın bildiğini, gelecekte olacakları bilerek iyiler için önlemler aldığını anlar.

Bu kıssadan anlaşılacağı üzere Allah'ın en büyük peygamberlerinden olan Hz. Musa'nın bilmediklerini ledün ilmi sahibi olanlar bilebilir.

Ledün ilmi Nasıl Öğrenilir?

Ledün ilmi Allah'ın dilediği kullarına rahmet olarak verdiği bir ikramdır. Okuyarak ya da eğitim alarak ledün ilmine ulaşılamaz. Tasavvuf ehline göre hassas kalplerin Allah'ı bol bol zikretmekle yumuşaması ve ve bazı sırların kendine açılması mümkün olabilir. Yani zikir ve dua ile kalp gözü açılabilir ve gaybi bilgilere sahip olunabilir. Bu konuda tavsiye edilen bazı dualar ve zikirler de mevcuttur.

Ledün ilmi sahiplerinin bildiklerini başkalarına anlatması yasaktır.

İlm-i Ledün'ün Dereceleri Nelerdir?

Allah'ın dilediği peygamberlerine, evliyalara ve sıddıklara bahşettiği ledün ilmi her ilim sahibinde aynı derecede bulunmaz. Kulun Allah'la irtibatına ve Allah-u Tealanın dilemesine göre farklı derecelerde olabilir. Dereceler hakkında da tam bir bilgi yoktur.