Mukabele nedir? Mukabele okumak kısaca ne demektir? TDK'ya göre mukabele etmek ne anlama gelir?

Mukabele kelimesi Kur’an’ı sesli veya sessizce okuyan bir kişinin topluluk tarafından ses çıkarmadan takip edilmesidir. Kur’an sesli bir şekilde okunuyorsa Kur’an bilenler gözleri ile Kur’an’ı takip eder.

Mukabele Okumak Kısaca Ne Demektir?

Mukabele okumak fiili bir geleneğin temsilidir. Özellikle Ramazan aylarında günbegün Kur’an’dan bir cüz okunarak Ramazan Bayramı’na kadar tüm Kur’an’ı tamamıyla okumak, mukabele geleneğindendir.

TDK'ya Göre Mukabele Etmek Ne Anlama Gelir?

Arapça muḳābele olarak yazılan mukabele kelimesinin Türk Dil Kurumunda karşılığı; karşılık, karşılık verme ve karşılama olarak belirlenmiştir. Kelime, ikinci anlam olarak başkaldırma ve karşı gelme olarak nitelendirilir. Mukabele kelimesinin üçüncü anlamı da topluluk alanlarında hatim okunurken insanların Kur’an’ı takip etmesi anlamındadır. Dolayısı ile mukabele kelimesinin son anlamı karşılıklı olarak yapılan okuma anlamına gelir.