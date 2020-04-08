BİST93.2250,91EURO7,380,25USD6,780,34ALTIN359,600,28
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Ramazan

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerDini Bilgiler Haberleri Mukabele nedir? Mukabele okumak kısaca ne demektir? TDK'ya göre mukabele etmek ne anlama gelir?
    ABONE OL
    08.04.2020 - 22:00 |

    Mukabele nedir? Mukabele okumak kısaca ne demektir? TDK'ya göre mukabele etmek ne anlama gelir?

    Arapçadan dilimize geçen mukabele kelimesinin ilk anlamı İslami terimlerle yakından ilişkilidir. Birden fazla anlama gelen bu kelime genellikle etmek fiili ile birlikte kullanılır. Mukabele, olumlu bir anlam taşıyan kelimeler arasındadır. Bir eylemi ifade eden mukabele kelimesi karşılıklı verme veya karşılıklı okuma anlamına gelir. Kelime hakkındaki detayları sizin için hazırladık.

    Mukabele nedir? Mukabele okumak kısaca ne demektir? TDK'ya göre mukabele etmek ne anlama gelir?

    Mukabele kelimesi Kur’an’ı sesli veya sessizce okuyan bir kişinin topluluk tarafından ses çıkarmadan takip edilmesidir. Kur’an sesli bir şekilde okunuyorsa Kur’an bilenler gözleri ile Kur’an’ı takip eder.

    Mukabele Okumak Kısaca Ne Demektir? 

    Mukabele okumak fiili bir geleneğin temsilidir. Özellikle Ramazan aylarında günbegün Kur’an’dan bir cüz okunarak Ramazan Bayramı’na kadar tüm Kur’an’ı tamamıyla okumak, mukabele geleneğindendir.

    TDK'ya Göre Mukabele Etmek Ne Anlama Gelir?

    Arapça muḳābele olarak yazılan mukabele kelimesinin Türk Dil Kurumunda karşılığı; karşılık, karşılık verme ve karşılama olarak belirlenmiştir. Kelime, ikinci anlam olarak başkaldırma ve karşı gelme olarak nitelendirilir. Mukabele kelimesinin üçüncü anlamı da topluluk alanlarında hatim okunurken insanların Kur’an’ı takip etmesi anlamındadır. Dolayısı ile mukabele kelimesinin son anlamı karşılıklı olarak yapılan okuma anlamına gelir.

    Sıkıntıdan evde tek başına tavla oynadıMuğla'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla evinden çıkamayan 65 yaşındaki Şadi Durmaz'ın sosyal medyada paylaşılan tek başına tavla oynadığı anları gösteren görüntü ilgi çekti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstinaf Nedir? İstinaf Mahkemesi Kısaca Ne Demektir? TDK'ya Göre İstinaf Ne Anlama Gelir?

    İstinaf Nedir? İstinaf Mahkemesi Kısaca Ne Demektir? TDK'ya Göre İstinaf Ne Anlama Gelir?

    Maaş hacizleri ne olacak, 20 yaş altı işe gidecek mi?

    Maaş hacizleri ne olacak, 20 yaş altı işe gidecek mi?

    ABD'yi karıştıran iddia: Trump, Mehmet Öz’ü arattı

    ABD'yi karıştıran iddia: Trump, Mehmet Öz’ü arattı

    Ahlak Nedir? Ahlak Felsefesi Kısaca Ne Demektir? TDK'ya Ahlak Dışı Göre Ne Anlama Gelir?

    Ahlak Nedir? Ahlak Felsefesi Kısaca Ne Demektir? TDK'ya Ahlak Dışı Göre Ne Anlama Gelir?

    Sıradaki Haber