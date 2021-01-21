Salavatı Kübra Oku: Salavatı Kübra Duasının Faziletleri Nelerdir?

Salavatı Kübra'nın diğer bilinen adı ile Gökyüzü Salavatı olarak bilinen faziletli bir duadır. Oldukça akıcı bir şekilde okunabilen, faziletleri ile İslam alimleri tarafından da okunması tavsiye edilen bir duadır.



Salavatı Kübra Oku



Faziletleri nedeniyle duanın sabah akşam okunması makbul olarak kabul edilmektedir. Büyük kıymetleri olduğu bilinen Salavatı Kübra duasını birçok sıkıntıların son bulması için okuyabilirsiniz. Dua o kadar faziletli ve kıymetlidir ki bir kez okunduğunda dahi 100 milyon salavatın sevabına nail olunacağı rivayet edilmiştir. Duanın sırlarına erebilmek için sabah akşam demeden okunmalıdır.



Salavatı Kübra Duasının Faziletleri Nelerdir?



Duanın bilinen faziletleri arasında düşmanlardan ve zalimlerden korunmak gelmektedir. Ayrıca duayı okumayı adet haline getirenler için helal ve kolay rızık kazanılacağı rivayet edilmektedir. Duayı okumak kalp gözünün açılmasına, ruhsal olarak iyileşmeye, fiziksel olarak da güçlenmeye vesiledir. Borçlarından kurtulmak, maddi olarak rahata kavuşmak isteyenlerin sabah namazından sonra okuması faydalıdır.



Salavatı Kübra Duasının Sırları



Duanın geniş sırları bulunmaktadır. Özellikle insan ve yaratılmış varlıkların şerrinden, büyülerden korunmayı sağlayan bir duadır. Duayı sabah akşam okuyanların tehlikelerden emin olacağına, kalp gözünün açılacağı rivayet edilir. Manevi yönden güçlenmeye, günahların bağışlanmasına, hastalıklardan şifa bulmaya faydalıdır.