Salavatı Şerifeler: Salavat Nasıl Getirilir? Türkçe Anlamları Ve Arapça Yazılışı İle Salavatlar

Yüce Allah Kuranı kerimde ve hadislerde birçok yerde salavat getirmenin önemini kullarına bildirmektedir. Salavat getirmek esas olarak hazreti peygamberi anmak ona saygı ve hürmette bulunmak onu övmek ve onun hürmetine günahlardan arınmayı dilemek veya dileklerin kabulünü istemek için söylenen kelimelerdir.

Hazreti peygamberin ruhaniyeti Allah’ın izni ve iradesiyle yaşamaktadır. Okunan her salavat kendisine bildirilmektedir. Dünyada Allaha iman noktasında gayba iman olduğu için kişi varlığını göremese de hazreti peygamberin ruhaniyetinin yaşadığını ve salavat getirenleri duyarak selamladığına inanmaktadır.

Salavat Nasıl Getirilir?

Salavat getirmenin birçok şekli bulunmaktadır. En özü ise şöyledir; Allahümme salli Ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Şeklinde öz olarak okunur.

Salavat Türkçe Anlamı Ve Arapça Yazılışı Nasıldır?

Salavat Şerifenin Türkçe anlamı Ey Allahım, Efendimiz Muhammed Aleyhisselamın ailesine ashabına ve onu sevenlere rahmet eyle salat ve selam eyle. Burada kullanılan seyyidina kelimesi büyüğümüz yol gösterenimiz anlamına gelmektedir. Arapça yazılışı ise Allahümme salli Ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed şeklinde yazılır.

Salavatı Şerife Kaç Şekildedir?

Salavatlar birçok şekilde hazreti peygambere övgü ve anma niteliğinde bulunmaktadır. Özü ise ona ve ailesine ashabına salat ve selam eyle anlamında söylenmektedir.

Salavatlar içerisinde kelimeler eklenerek hazreti peygamber adına dua edilerek istemek için birçok şekilde okunmaktadır. En bilinen Salavatlar; Salavatı Kübra, Salavatı münciye, Salavatı tefriciye duaları dır. Okunması çok sevap olan bu Salavatlar her durumda kişinin en hızlı şekilde faydasını görmesine yardımcı olmaktadır.

Salavatı Şerife Okumanın Faziletleri Nelerdir?

Salavatı şerife okumak birçok konuda faziletlidir. Allahu Tealadan bir istek ve dilekte bulunabilmek için hazreti peygamberin hürmetine salavat getirerek istemek duaların kabulüne vesile olmaktadır.

Salavatı şerife getirmek günahların affını sağladığı gibi günlük hayatta bolluk ve bereket kapılarını da açmaktadır. Salavatı şerife getirmenin en önemli faziletlerinden bir tanesi de açılmayan kapıların açılmasını sağlaması kalpleri yumuşatması ve peygamberimiz tarafından tanınmayı sağlamasıdır.

Salavatı şerife getirmek dünya ve ahiret için tüm kapıların açılmasını sağlamaktadır. Her gün salavat okuyan kişinin maddi ve manevi zenginliği artmaktadır.