Selamun Aleyküm Sözünün Anlamı Nedir? Selamun Aleyküm'e Verilecek Cevaplar Ve Arapça Yazılışları

Selamün aleyküm İslam dininde bir topluluğa girildiğinde veya bir kişi ile karşılaşıldığında söylenilen bir karşılaşma sözüdür.

Selamun Aleyküm Ne Anlama Gelmektedir?

Selamun aleyküm kelimelerinin anlamı selamet sizin ve bizim üzerimize olsun anlamına gelmektedir. Türkçe anlamı Allah’ın selamı sizin üzerinize olsun anlamına gelmektedir.

Selamun Aleyküm Sözünün Karşılığı Nedir? Verilebilecek Cevaplar Nelerdir?

Selamun aleyküm sözünün karşılığı ise aleyküm selamdır. Anlamı ise Allah’ın selamı sizin de bizim de üzerimize olsun dileği anlamına gelmektedir.

Daha ayrıntılı bir selam verildiğinde şöyle söylenmektedir. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü denilir. Anlamı ise Allah’ın rahmeti, bereketi ve selameti sizin üzerinize olsun demektir.

Cevap olarak ise ve aleyküm selam ve Rahmetullahi ve berekatühü olarak yanıtlanır. Anlamı ise Allah’ın selamı rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun olarak anlaşılmaktadır.

Selamun Aleyküm Sözünün Arapça Yazılışı Nasıldır?

Arapça yazılışı; esselamu aleyküm dür. Cevaben ise ve aleykümselam olarak yanıtlanmaktadır.

Selamun Aleyküm Sözünün Faziletleri Nelerdir?

Selam sözü Müslüman aleminde oldukça önemli yeri olan bir sözdür. Önemli olmasının nedenlerinden ise iki kişinin bir arada olması ile birbirleri ile ilk sözleri selamun aleyküm olmaktadır. Birbirlerine dua olması ve ilk sözcüklerinin Allah’ın rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun şeklindeki anlamıyla Allah’ı anarak sözlerine başladıkları için hem iki kişinin duası olması faziletine erdiklerinden hem de Allah isminin bereketi ile sözlerine başladıklarından faziletli sayılmaktadır.

Allahu Teala iki kişinin karşılıklı selamlaştıktan sonra ayrılırken de birbirlerine selam vermelerini kullarından istemektedir. Selam konusunda birçok hadis bulunmaktadır. Selam konusu İslam’da geniş yer tutan hatta İslam nişanı olan kelimeler olması bakımından önemlidir.

Eski zamanlarda yaşayan kişiler selam vermenin bereketini ve insanlarla iyi ilişkiler kurmada faydalarını bildikleri için çocuklara dahi bir ortamdan geçerken selam verme konusunu iyice öğretmişlerdir.

Kısaca Selam Demek Yeterli midir?

Selam vermede selamun aleyküm şeklinde olması faziletlerine erebilmek için mühimdir. Kelimelerin kısaltılması yoluyla sadece selam demek selamun aleyküm kelimeleri içindeki dua yönünü kapsamamaktadır. Diğer şekillerde de kısaltma yapmak Arapça söylenişi değiştirmek sadece sözlü bir karşılaşma olmasını sağlar. Burada dikkat edilecek husus Arapça söyleyişin içerisindeki dua ve bereketin bulunmasıdır.