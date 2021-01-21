Sübhane Rabbiyel Azim Ne Demek? Türkçe Okunuşu Ve Arapça Yazılışı Nasıldır?

Sübhane Rabbiyel Azim, Arapça kökenli bir cümledir. Allah’ın azim esmasının anılmasını sağlayan bir zikir olarak bilinir. Bu yüzden anlamını kavrayabilmek için ilk olarak Azim esmasını bilmek gerekmektedir.

Sübhane Rabbiyel Azim Ne Demek?

Azim esması "yüce ve büyük" manasına gelmektedir. Yani bu esma Allah'ın yüceliğine ve büyüklüğüne değinmektedir. Diğer yandan O'nun hiçbir zaman aciz kalmayacağını da ifade eder. Sübhane Rabbiyel Azim zikrinin manası da “Büyük olan Allah her türlü kusur ve eksiklikten uzaktır” şeklinde dilimize çevrilir. İslam dininde çok büyük yeri olan ve namaz esnasında söylenmesi gereken cümleler arasında yer alır.

Hem Arapça olarak hem de Kur’an-ı Kerim içerisinde önemli bir anlamı bulunmaktadır. Peygamber Efendimize gelen ilk emirlerden biri Rabbini her fırsatta anmasıdır. Müslümanlarda dua ederken Allah'ın adını Sübhane Rabbiyel Azim ile zikretmektedir. Ayrıca Allah’ın ne denli büyük, yüce ve kudretli olduğuna da değinmektedir.

Sübhane Rabbiyel Azim Kaç Defa Söylenir?

Sübhane Rabbiyel Azim özellikle namaz esnasında birden çok kez tekrar edilen bir zikirdir. Sübhane Rabbiyel Azim zikri namazın rüku bölümünde 3 kez tekrar edilmektedir. Yani iki rekatlık bir namazda toplamda 6 kez Sübhane Rabbiyel Azim zikri dile getirilmektedir.

Sübhane Rabbiyel Azim Türkçe Okunuşu Nedir?

Namaz esnasında Sübhane Rabbiyel Azim kelimelerini dile getirdiğimizde Allah'ın, Azim ismi şerifi ile anmış oluruz. Sübhane Rabbiyel Azim kelimeleri Türkçeye çevrildiğinde ise “Büyük olan Allah her türlü kusur ve eksiklikten uzaktır” manasına gelmektedir. Kelime namaz esnasında sadece Arapça değil ayrıca Türkçede okunabilir.

Dualar okunurken ya da zikir çekilirken Arapça okunduğunda ne anlama geldiğini bilmek ya da hatırlamak zor olabilir. Bu yüzden kişinin kendi dilinde okumasında hiçbir sakınca yoktur. Böylece ne manaya geldiğini bilerek, bilinçli bir şekilde dua edebilir ya da zikir çekebilir.

Sübhane Rabbiyel Azim Arapça Nasıl Yazılmaktadır?

Arapça dili söz konusu olduğunda söylenen kelimeler okunduğu gibi yazılmaz. Arapça dilinin farklı bir yazım şekli bulunmaktadır. Bu yüzden pek çok kitapta ya da Kur'an-ı Kerim içerisinde ayetlerin hem Arapça yazımına hem de Arapça okunuşuna yer verilmektedir. Sübhane Rabbiyel Azim kelimelerinin Arapça yazımı şu şekildedir;

سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيمِ