23.07.2020 - 13:31 |
Çevirgel duası nedir? Çevirgel/ döngel duası var mı?
Çevirgel duası ile ilgili detaylar araştırılıyor. Çevirgel duasının olup olmadığı merak konusu. Diyanet İşleri çevirgel duası ile ilgili sorunun cevabını verdi. Peki çevirgel duası nedir? İşte detaylar..
Çevirgel duası döngel duası ismiyle de anılıyor. Çevirgel duası ile ilgili çeşitli detaylar yer alıyor. Çevirgel duası var mı? sorusunun cevabı araştırılıyor. Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı syafasında yanıt yer aldı. İşte çevirgel duası ile ilgili detaylar...
ÇEVİRGEL/DÖNGEL DUASI DİYE BİR DUA VAR MIDIR?
Dinî kaynaklarda insan hayatında duanın önemine çeşitli vesilelerle vurgu yapılmış (Tirmizî, Deavât, 1), inananlara nasıl dua yapılacağı hususunda örnekler de sunulmuştur (A’râf, 7/55). Gerek Kur’an-ı Kerim’deki dua örnekleri ve gerekse Hz. Peygamberden (s.a.s.) nakledilen bu konudaki hadisler arasında çevirgel/döngel duası diye bir dua yoktur.
Gizlice izlediği hayaline kavuştu! Mutluluğu yüzünden okunduAntalya'da, bir sitenin havuzundaki çocukları izlemek için çöp konteynerinin üzerine çıkan 10 yaşındaki kağıt toplayıcısı M.H., fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması üzerine Konyaaltı Belediyesi ekipleri tarafından kardeşleriyle birlikte havuza götürüldü. M.H. ile kardeşleri, daha sonra Antalya Akvaryum'u gezdi.