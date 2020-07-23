Çevirgel duası nedir? Çevirgel/ döngel duası var mı?

Çevirgel duası döngel duası ismiyle de anılıyor. Çevirgel duası ile ilgili çeşitli detaylar yer alıyor. Çevirgel duası var mı? sorusunun cevabı araştırılıyor. Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı syafasında yanıt yer aldı. İşte çevirgel duası ile ilgili detaylar...

ÇEVİRGEL/DÖNGEL DUASI DİYE BİR DUA VAR MIDIR?

Dinî kaynaklarda insan hayatında duanın önemine çeşitli vesilelerle vurgu yapılmış (Tirmizî, Deavât, 1), inananlara nasıl dua yapılacağı hususunda örnekler de sunulmuştur (A’râf, 7/55). Gerek Kur’an-ı Kerim’deki dua örnekleri ve gerekse Hz. Peygamberden (s.a.s.) nakledilen bu konudaki hadisler arasında çevirgel/döngel duası diye bir dua yoktur.