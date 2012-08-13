Hazımsızlığa karşı kayısı suyu!

Kayısı ve kayısı suyu içeriğinde bulunan vitamin ve mineraller sindirim sistemini düzenliyor. Ramazan ayında rutin beslenme düzeninin değişmesiyle sıklıkla karşılaşılan sindirim bozukluklarından korunmak için uzmanlar, özellikle iftarda bir bardak kayısı suyu içilmesini öneriyor. Ramazan ayıyla birlikte beslenme düzenindeki değişiklikler halk arasında kabızlık olarak bilinen sindirim sistemi rahatsızlıklarını artırıyor. Uzmanlar sindirim sisteminde oluşan sıkıntıları gidermek için özellikle iftarda bir bardak kayısı suyu içilmesini öneriyor.



Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, özellikle Ramazan ayında mevcut yeme düzeninin değişmesi nedeniyle hazımsızlık ve kabızlık sorunlarının arttığına dikkat çekiyor. Sindirim sisteminde oluşan sıkıntıların giderilmesi için bol sıvı tüketilmesini öneren Prof. İnanç, “Oruç tutanların gün boyunca beslenememesi ve iftar zamanında da ağır gıdalar tüketmesi sindirim sistemini zorlar. Bu zorlama da önemli sıkıntılara neden olur.



Bunların en belirgini halk arasında kabızlık olarak bilinen rahatsızlıktır. Kayısı barsak hareketlerinin düzenlenmesinde etkili olan bir çeşit posa olan selüloz ve pektin içermektedir. Bu nedenle ramazanda kabızlığın giderilmesi için iftarda bir bardak kayısı suyu içilmesi yararlı olmaktadır” dedi.



Bir bardak kayısı suyunun içeriğinde yüksek A vitamini bulunuyor. Bu oran ile vücudun günlük ihtiyaç duyduğu A vitamininin yaklaşık yarısının (günlük ihtiyaç 5000IU iken 100 gram kayısıda 2700 IU bulunuyor) karşılandığını ifade eden İnanç, kayısı ve kayısı suyunun içerdiği A vitamininin yanı sıra C vitamini ile de bağışıklık sisteminin güçlendirdiğine dikkat çekiyor.