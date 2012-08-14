İftarda hızlı ve çok yemek tehlikeli

Uzmanlar hazırlanacak sofralarda dengeli besinlerden oluşan menüler konusunda hanımları uyarıyor. Sağlıklı insanların bile olumsuz etkileneceği aşırı yağlı, şekerli, unlu gıdalardan yaşlı ve hastaları korumak gerekiyor. Fatih Üniversitesi Sema Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Ali Soner Demir sahur ve iftar vaktinde fazla yemek yenilmemesi gerektiğini söyledi. Dr. Demir : “ fazla besin tüketimi dengesiz beslenme ve yetersiz uyku gibi birçok sağlık sorunları da yanında getirir. Midenin ani bir şekilde dolması hem tansiyonun yükselmesine hem de nörolojik bazı hormonların hızlı bir şekilde salgılanmasına sebep olur. Bu nedenle; sık ve az aralıklar ile yemek en idealidir. Ağır yemekler, kalbin üstünde stres etkisi oluşturabilir. Kalp spazmına neden olur. Kalp kaslarını kasar, beyin kanaması ve kalp krizi ihtimalini yanında getirebilir. Kalp hastası olan insanlar, ramazan ayında hızlı ve fazla yemek yedikleri zaman rahatsızlıklarında ilerleme olabilir. Bununla birlikte iftarda yenilmekte olan ağır yemekler kan şekerin hızlı bir şekilde yükselterek baş ağrısına yol açabilir dedi.



Yapılmakta olan araştırmalara göre uzun süre açıklık durumunda git gide artış gösteren kas erimesiyle beraber önemli randa protein kaybı anemisi ve deri oluştuğu ortaya çıkmıştır. Ramazan döneminde yapılan dengeli beslenme ile de, kanda kolesterol düzeyi düzenlenebilir, mide asidi azalır, kabızlık ve diğer sindirim sistemi sorunları önleyerek sağlıklı bir hayat biçimi meydana gelebilir. Dengeli ve yeterli beslenme insanı ramazan ayı süresince sağlıklı ve aktif tutmaya yeterlidir. Besin tüketimi, eşit bir şekilde sahur, iftar, sahur arasında düzenli bir şekilde dağıtılmalı ve öğün atlanmaması gerekir. İftar ile birlikte yine 3 öğün olarak besin dağılımı yapmak gerekir.



Ramazan ayında uygulanan dengeli bir beslenme ile;Kan kolesterol düzeyi düzenlenmekte, Mide asidi azalmakta, Kabızlık ve diğer sindirim sistemi hastalıkları önlenmekte ve sağlıklı yaşam şekli ortaya çıkmaktadır. Dengeli ve yeterli bir diyet kişiyi ramazan ayı boyunca sağlıklı ve aktif tutabilir.