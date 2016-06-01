İftarda hızlı yemek reflüyü artırır mı?

Reflünün en önemli belirtisi göğüste yukarıya doğru yayılan yanmadır. Yanma midede, boğazda veya boyunda hissedilebilir. 17 saati aşan oruç süresinden sonra ağır yemekler yemek ve sigaraya yüklenmek reflü şikayetini tetikliyor. Özellikle sigara tiryakilerinin iftardan hemen sonra sigara içmeleri veya iftarı sigara ile açmaları oldukça tehlikelidir. Sigara içmek, yemek borusu ile mide arasında yer alan alt özofagus sfinkterinde (mide kapağı) gevşemeye yol açar. Bu yüzden mide basıncı azalır. Bu sebeple sigara içmek bir müddet ertelenmesi gerekir. Tütün ve tütün mamüllerinin hepsi için bu durum geçerlidir.

İftar sonrası basan rehavet ile sırt üstü ve sol tarafa ağırlık vererek uzanmak mideye basınç yapacaktır. Uzmanlar iftar ve özellikle sahurdan hemen sonra uyulmamasını salık veriyor. Yatarken yüz üstü veya düz şekilde sırt üstü yatılması daha uygundur.

Uzmanlara göre reflü için öneriler kişiden kişiye farklılık göstereceğinden genellemek doğru değil. Ama öncelikle dikkat edilmesi gerekilenler, tuz tüketiminin fazla olması, lifli gıdaların tercih edilmemesi, sigara içilmesidir. Hızlı ve fazla yemek de reflü olmasa bile herkeste hazımsızlığa yol açacaktır. İftar ve shur sonrası hafif egzersiz, sakız çiğneme veya bir müddet ayakta kalmak reflüyü önleyici niteliktedir. İftar sonrası ağır egzersizler reflüyü tetikleyeceğinden kaçınmak gerekir.