Kadayıfa yoğun ilgi

Ramazan ayı ile birlikte cadde ve mahalle aralarında kurulan özel sinilerde imalatı yapılan kadayıfa Oltulular yoğun ilgi gösteriyor. Ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında gösterilen kadayıf tatlısı iftarda hemen her evin sofrasını süslüyor. Kadayıf imalatçısı Ömer Ergün, 10 yıldır Ramazan ayında taze kadayıf imal ettiğini belirterek, Oltuluların ilgisinin bir hayli fazla olduğunu söyledi.





Tel kadayıfın kilosunu 8 TL’den satışa sunduğu belirten Ergün, her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan’da da satışlardan bir hayli memnun olduğunu ifade etti.