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    HaberlerRamazan'da Sağlık Haberleri Kahveden vazgeçemeyenler dikkat!
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    05.06.2017 - 11:00 |

    Kahveden vazgeçemeyenler dikkat!

    Ramazan boyunca kahve tüketimini dengelemeyi unutmayın

    Kahveden vazgeçemeyenler dikkat!


    Ramazan ayında beslenme konusu sağlık açısından en önemli konular arasında yer alıyor.

    Diyetisyenler ramazanda, özellikle iftar ve sahur saatlerinde çok yüksek miktarda ve hızlı bir şekilde besin tüketmenin sağlık problemlerine yol açabileceğini konusunda hem fikir.

    Dyt. Ayşegül Göktanır; Sağlıklı oruç tutmanın ilk şartının sahura kalkmak olduğunu ve kahve tüketimine dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor.

    Sahuru günün ilk öğünü olan kahvaltı gibi düşünmemiz gerektiğini belirten Göktanır: “Geç saatte yenen ağır yağlı ve tuzlu yemekler metabolizma hızını düşürecek, kişinin ramazan ayı boyunca kilo almasına neden olacaktır. Oysa sağlıklı bir kahvaltı tabağı kişiyi oruç süresince tok ve zinde tutmak için ideal bir seçimdir” açıklamasında bulundu.

    Kahve tüketmek vücutta diüretik etki yaratıyor…
    Ramazanda kan şekerini ve insülini ani dalgalandıran besinlerin kişiyi çabuk acıktıracağını söyleyen Dyt. Ayşegül Göktanır; “Basit karbonhidratlar dediğimiz, rafine şeker, rafine tahıllar yani beyaz ekmek, pirinç ve makarna uzak durulması gereken besinlerdir.

    Tuzlu zeytin, peynir, konserve gıdalar, işlenmiş et ürünleri, turşu tüketimi kişiyi susatacaktır. Vücutta diüretik etki yaratan kahve ise vücutta su kaybına neden olacağı için oruç tutulan sürede tüketimini sınırlamak en sağlıklı seçim olacaktır” dedi.

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