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    25.07.2013 - 14:34 |

    Nihat Hoca canlı yayında bunu da yaptı!

    Kanadalı genç Nihat Hatipoğlu'nun programında Müslüman oldu!

    Nihat Hoca canlı yayında bunu da yaptı!

    'Nihat Hatipoğlu ile Sahur' programına konuk olan Kanadalı bir genç, canlı yayında Müslüman oldu.

    Nihat Hatipoğlu’nun yardımıyla Kelime-i Şehadet getiren Fransuva isimli gencin ismi Faruk olarak değiştirildi.

    Kelime-i Şehadet getirirken dili bir türlü dönmeyen Kanadalı gence, Hatipoğlu doğru telaffuz konusunda yardımcı oldu.

    Müslümanlığa geçişi ile ilgili hislerini ’Yeniden doğdum’ diyerek anlatan Faruk, namaz kılmaya başayacağını ve Kuran-ı Kerim okuyacağını söyledi.

    Okulunu özleyen küçük Doğan Ahmet'in gözyaşlarıKahramanmaraş’ta corona virüs salgını nedeniyle okulunu ve arkadaşlarını özleyen ilkokul 1. sınıf öğrencisi Doğan Ahmet Şahan, gözyaşı döküp virüs belasından kurtulmak için dua etti.
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