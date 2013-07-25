25.07.2013 - 14:34 |
Nihat Hoca canlı yayında bunu da yaptı!
Kanadalı genç Nihat Hatipoğlu'nun programında Müslüman oldu!
'Nihat Hatipoğlu ile Sahur' programına konuk olan Kanadalı bir genç, canlı yayında Müslüman oldu.
Nihat Hatipoğlu’nun yardımıyla Kelime-i Şehadet getiren Fransuva isimli gencin ismi Faruk olarak değiştirildi.
Kelime-i Şehadet getirirken dili bir türlü dönmeyen Kanadalı gence, Hatipoğlu doğru telaffuz konusunda yardımcı oldu.
Müslümanlığa geçişi ile ilgili hislerini ’Yeniden doğdum’ diyerek anlatan Faruk, namaz kılmaya başayacağını ve Kuran-ı Kerim okuyacağını söyledi.