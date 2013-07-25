Nihat Hoca canlı yayında bunu da yaptı!

'Nihat Hatipoğlu ile Sahur' programına konuk olan Kanadalı bir genç, canlı yayında Müslüman oldu.



Nihat Hatipoğlu’nun yardımıyla Kelime-i Şehadet getiren Fransuva isimli gencin ismi Faruk olarak değiştirildi.



Kelime-i Şehadet getirirken dili bir türlü dönmeyen Kanadalı gence, Hatipoğlu doğru telaffuz konusunda yardımcı oldu.



Müslümanlığa geçişi ile ilgili hislerini ’Yeniden doğdum’ diyerek anlatan Faruk, namaz kılmaya başayacağını ve Kuran-ı Kerim okuyacağını söyledi.