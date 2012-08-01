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    01.08.2012 - 06:44 |

    Oruç fidyesi ne demektir?

    Oruç fidyesi ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinde yer alan açıklamaya göz atalım...

    Oruç fidyesi ne demektir?

    Fidye, bazı ibadetlerin yerine getirilememesi veya yerine getirilmesi esnasında söz konusu olan bazı kusurlar sebebiyle ödenmesi gereken dini ve mali yükümlülüktür.

    İbadetler arasında hac ve oruç için fidye verilebilir. İhtiyarlık ve şifa ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan kişiler, daha sonra kaza etmesi mümkün olmayan kimseler oruç tutamadığı her gün için fidye öder.

    Bir fidye miktarı bir sadaka-i fıtır miktarı kadardır.



    Sadaka-i fıtır bir kişiyi bir gün için doyuracak yiyecek veya bunun karşılığı miktarında paradır.

    Fidye vermek durumunda olan ancak maddi gücü bulunmayan kişiler ise Allah'tan af diler.Günler uzun olduğu için oruç tutamayan hasta veya yaşlılar kısa günlerde oruç tutarak kaza edebilirler.



    Oruç fidyeleri Ramazan ayının sonunda topluca verilebileceği gibi, Ramazan ayında günlük olarak ve ayın başında da verilebilir.

    Alaca Çorba

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