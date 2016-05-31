Ramazan ayı için tok tutan besin önerileri

Sahur, iftar ve ara öğünlerde tüketilebilecek, tokluk sürenizi uzatan, sağlıklı besinler şu şekilde;

Yumurta: Yumurta protein açısından çok zengin besinlerden biri. Protein içerikli besinler kişiyi uzun süre tok tuttuğundan özellikle sahurda yumurta tüketebilirsiniz. Aynı şekilde peynir çeşitleri ve dil peyniri de protein oranı oldukça yüksek besinlerdendir.

Çavdar ekmeği: Çavdar lif, protein, potasyum, kalsiym, demir, fosfor, magnezyum, mangan, B1 vitamini, folik asit, tiamin, niasin ve antioksidanlar açısından zengindir. Lif oranı yüksek olduğu için uzun süre tok tutar. Ramazan ayında iftar ve sahurlarda beyaz ekmek yerine çavdar ekmeği yemek iyi bir tercih olacaktır.

Çilek: Antioksidan özellikli çilek vücudun direncini arttıran meyveler arasındadır. Ayrıca İSpanya'da gerçekleştirilmiş bir araştırmaya göre çilek LDL (kötü) kolesterol seviyesinin düşmesine sebep olurken, HDL (iyi) kolesterol seviyesini sabit tutar. Ayrıca çilek uzun süre tok tutar.

Böğürtlen: Böğürtlen de çilek gibi antioksidan oranı yüksek bir meyvedir ve tok tutar.

Donmuş yoğurt: Meyveli donmuş yoğurtlar hem karnızı tok tutacaktır hem de çok kalorili değildir. Böylece ramazan ayı sürecinde kilo almanızı engelleyecek bir ara öğün olabilir veya yemeklerin yanında tüketilebilir. Tercihen sadece yoğurdun içine katılacak reçel çeşitleriyle de lezzetli hale getirilebilir.

Balık: Mineral ve vitamin açısından oldukça zengin olan balık bol miktarda protein de içerir. Kalp ritmini düzenleyip vücudun şeker oranını dengeler ve uzun süre tokluk hissi verir.

Badem: Maganez, bakır mineralleri ve B2 vitamini içeren badem, bu içeriği ile enerji üretimi için metabolizmayı destekler. Böylece günde bir avuç kadar yenmesi kişinin acıkmasını engeller.

Avokado: Avokado vegan ve vejeteryan diyetlerin vazgeçilmezi çünkü protein ve yağ oranı çok yüksek bir meyve. Ayrıca mineral ve vitamin açısından da oldukça zengin. Açlığı önlemek için ideal bir besin.

Brokoli: İçerdiği mineral, vitamin liflerle oldukça sağlıklı bir sebzedir. İçerdiği yüksek orandaki besin lifi ile sindirime yardmcı olur. İçerisindeki krom ile insulini dengede tutar ve kan şekerinin düşmesini önler. Böylece açlık hissedilmez.

Esmer pirinç: Lif açısından zengindir, uzun süre açlığı kontrol eder. Ayrıca esmer pirinçte mnganez bulunur ve manganez protein ve karbonhidratların enerji üretimine yardımcı olur. Yemeklerini esmer pirinçle yaparsanız tokluk sürenizi uzatabilirsiniz.