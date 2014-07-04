Ramazan’da tatlı yemenin faydaları

Bütün İslam Alemi’nin Ramazan-ı Şerif’ini kutlayan ve hayırlara vesile olmasını dileyen Güllüoğu Baklavalarının sahibi Nejat Güllü, Ramazan ayında, oruç tutarken bütün gün aç kalmış olmaktan dolayı kan şekerimiz düştüğünü, bundan dolayı da tatlıya karşı talebimizin arttığını ifade etti. ‘’Tatlı yemeden hayat tatlanmaz’’ diyen Güllü, çok fazla olmamak kaydıyla normal ihtiyaç seviyesi ne ise yeteri kadar tatlı yemenin her insan için faydalı olacağını dile getirdi.



Güllü, tatlının verdiği enerji kişinin vücudunu gün boyu dik tutmasına ve günü sağlıklı geçirmeye yönelik olduğunun altını çizdi. Tüketilen tatlının içerisinde un, şeker, yağ, fıstık olduğunu ve bunların da kişiye enerji veren besinlerden olduğunu söyleyen Güllü, ‘’Tatlının gerçek ham madde ile yapılmış olması ve bilinen yerlerden alınmak çok önemli. Bazı üreticiler, ham maddenin pahalı olmasından dolayı kullanılması gereken gerçek ham maddenin dışında baklava ya da diğer tatlı çeşitlerinde bezelye, maydanoz ya da daha başka katkılar kullanıyorlar. Tatlı yapımında kullanılan yağın kalitesi yine çok önemli. Gün boyu aç kalıyorsunuz ve kaliteli olmayan bir yağla yapılmış baklavayı yediğinizde bu midenizi mahveder’’ dedi.



BAKLAVAYI AĞIR BULANLAR İÇİN GÜLLAÇ CAZİP BİR SEÇENEK



Akşama kadar boş kalmış bir mide ile iftar vakti oturup mideyi tıka basa tatlı ile doldurmanın ve üzerine de tatlı yemenin kişiye faydanın aksine zarı olacağına işaret eden Güllü, ‘’Yavaş yavaş ve az yemek yeyip, yemekten sonra biraz zaman geçmesini bekleyip, daha sonra tatlı yemekte fayda var. Akşam yemekten sonra yenilen tatlı kişiyi ertesi güne hazırlar ve zinde bir gün geçirmesini sağlar. Tüketilecek olan tatlıyı illa ki baklava olarak da düşünmemek lazım. Güllaç da Ramazan ayında çok sevilen tatlılar arasında. Baklavayı ağır bulan kişiler için güllaç da oldukça cazip bir seçenek’’ diye konuştu.



TATLIYI AZ VE ÖZ YEMEK ÖNEMLİ



Tatlı tüketiminde dikkat edilmesi gereken en önemli hususun az ve öz yeyip, mideyi yormadan ertesi güne zinde başlamak olduğunu vurgulayan Güllü, ‘’Kilo almamak adına tatlıdan uzak duruluyor ama tatlı yemeden de nasıl zinde kalınacak? Baklava söz konusu olduğunda bir porsiyonda 4 adet baklava vardır ve gün içerisinde bir porsiyon baklava tüketmenin kişiye bir zararı da yoktur. Bu dozda bir tatlı tüketimi vücudu zinde tutmaya yarar ve sağlıklı bir şekilde de ramazanı geçirirsiniz’’ dedi.