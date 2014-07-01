Ramazan'a özel zemzemli lokum!

Kazancılar Çarşısı’nda faaliyet gösteren 84 yıllık işletmenin sahibi Paşa Suluhan, Ramazan ayına özel zemzem suyundan yapılmış lokum çeşitlerini geçtiğimiz yıl satışa sunduklarını belirterek ilginin çok olduğunu söyledi. Suluhan, "Bu yıl da zemzem suyu ilaveli lokum çeşitlerimizi çıkardık. Ramazan’ın anlamına uygun bu hizmetimiz vatandaşlardan da ilgi görüyor. Şuan Ramazan’ın henüz başındayız ancak gösterilen ilgiden memnunuz" dedi. Bu yıl da anlaşmalı marketler ile birlikte ilk etapta 81 ilde 81 ton zemzem suyundan yapılmış lokumları satışa sunmayı amaçladıklarını dile getiren Suluhan, şöyle konuştu:



"Organize sanayi bölgemizdeki fabrikamızda lokumlar yapılırken kazanlara zemzem suyu ilave ediliyor. Kivili, çilekli, fındıklı, fıstıklı, muzlu, bademli gibi çeşitlerimiz var. Ayrıca bu yıla özel kendi ‘Paşa Lokması’ adı altında bir ürünü de piyasaya sunduk. Kaymaktan yapılan bu ürünümüzün de ilgi göreceğini umuyoruz."



Ramazan ayına özel zemzemli lokumları bir ay boyunca üreteceklerini ve günlük ortalama 4 tok üretim yaptıklarını dile getiren Suluhan, lokumların çeşitlerine göre fiyatlarının ise 5 ila 35 lira arasında değiştiğini söyledi.