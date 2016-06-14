Ramazan'da keçi sütü için!

Keçi sütü ve keçi peynirinin faydaları saymakla bitmiyor. Bilimsel olarak anne sütüne en yakın süt olarak bilinen keçi sütü, anne sütünün eksik olduğu durumda yeni doğanlar için tıbben tavsiye edildiği gibi Ramazan ayında da rahat ve sağlıklı oruç tutmaya yardımcı olan gıdaların başında geliyor. Diğer sütlere kıyasla besleyici değeri çok daha yüksek bir gıda olan keçi sütü, özellikle sahurda tüketildiğinde ertesi gün çok daha rahat ve sağlıklı oruç tutmaya yardımcı oluyor.

Neden keçi sütü?

Keçi sütünün her bileşeni ayrı fizyolojik ve biyolojik özelliklere sahip bulunuyor. Ancak tüm bu bileşenler, sütün yapısı içinde birbirinin etkisini artıyor ve insan sağlığı üzerinde çok daha olumlu etkiler yaratıyor. Keçi sütünün yağı hazmı kolaylaştırıyor, kolestrolün birikmesini önleyerek kolestrolü düşürücü rol oynuyor. Mide dostu olan keçi sütünün hazmı kolaylaştırması, iftar sofralarında yemeğin miktarını kaçıranlara da kolaylık sağlıyor.

Ayrıca keçi sütü içerdiği daha fazla protein, azotlu bileşikleri ve fosfat sayesinde, inek sütüne göre daha alkali yapıda bulunuyor. Bu sayede mide asitliğini nötrleme özelliği gösterebilerek orucun daha rahat tutulmasına da imkan sağlıyor. Diğer yandan, keçi sütündeki protein yapıtaşlarının dizilişlerinin inek sütüne kıyasla farklılığı nedeniyle ince bağırsakta daha iyi emildiği biliniyor. Bu organizmalar probiyotik özellikleri ile bağırsak sağlığı üzerinde çok önemli etkiye sahip bulunuyor.



Beslenme uzmanları, rahat ve sağlıklı bir oruç için mucizevi bir gıda olan keçi sütü ve yüzde 100 keçi sütünden üretilmiş keçi peynirini Ramazan ayında sofralardan eksik edilmemesini tavsiye ediyorlar.

