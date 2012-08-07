Ramazan'da sıvı kaybına dikkat!

Bu yıl Ramazan’ın temmuz ayına rastlaması ve aşırı sıcaklar, eğer dikkat edilmezse sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir.



Medipol Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hale Handan Sarıkaya, aşırı terleme ve açlık süresinin uzunluğunun özellikle sıvı ve potasyum gibi minerallerin kaybını da beraberinde getirdiğine dikkat çekti ve gün içindeki beslenmenin, iftar ve sahurla beraber toplamda 3-4 öğün olarak düzenlenmesi gerektiğini belirtti.



İftarda taze meyve suyu



Uzman Dr. Hale Handan Sarıkaya konuyla ilgili şunları söyledi: “Sağlıklı oruç için açlık süresini minimuma indirmek amacıyla mutlaka sahura kalkılmalıdır. Her yaş döneminde sıvı kaybı tehlikelidir. Dolayısıyla gün içinde kaybettiğimiz sıvıyı öğünlerde alacağımız meyve suyu, çaylar, ayran, süt gibi sıvılarla karşılamalıyız. Taze meyve suyu hem kaybettiğimiz mineral eksikliğini gidermesi hem de kan şekerini daha dengeli yükseltmesi açısından iftarın en önemli besinidir.”



İşte Uzman Dr. Hale Handan Sarıkaya’dan oruç tutanlara özel öneriler;



- Özellikle uzun açlık sonrası iftarı öncelikle bir bardak ılık su ile açarak, 1 kase çorba sonrası 5-10 dk beklenmesi önerilir.



- Yemeğe yavaş ve iyi çiğneyerek devam etmek, tokluğu fark ederek mideyi aşırı doyurmanın önüne geçer.



- Sahur öğünü mutlaka kahvaltı tarzında olmalı ancak tuzlu peynir ve zeytinden, salam, sucuk sosis ve salamura yiyeceklerden kaçınmak gerekir.



- Yumurta ve süt gibi protein içeren ürünler mideyi geç boşalttığından özellikle tokluk hissi yarattığı için sahurda tercih edilmeli.



- İftarla sahur arasında en azından 1 litre (yaklaşık 5 bardak), sahurda da en az 2-3 bardak su tüketilmelidir.



-Sıvı kaybından en çok etkilenecek olan hamilelerin, çocukların, kronik böbrek, kalp, karaciğer hastalıkları olanların, şeker ve tansiyon hastalarının daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Oruç tutulacaksa mutlaka hekim gözetimi ve önerisiyle tutulmalıdır.