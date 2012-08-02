Sağlıklı Ramazan için Balık!

Izgara, buğulama, kızartma ve çorba için kullanılabilecek sayısız balık bulunmaktadır. Her birinin kendine özgü bir lezzeti ve tarifi vardır. Sağlığımız için vazgeçilmez bir yiyecek olan balığı Ramazan ayında da mutlaka tüketmek gerekir.

Gün boyu uzun saatler oruç tutmak durumunda olduğumuz bu Ramazan’da vücudumuz ve özellikle hayati organlarımız gerekli minerallerden yoksun kalabilir. Balık, hem enerji veren hem de yararlı mineral ve vitaminler içeren bir besin maddesi olarak iftar sofralarında mutlaka yer almalıdır.