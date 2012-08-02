BİST96.355 -0,12EURO7,411,35USD6,791,41ALTIN370,471,92
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Ramazan

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerRamazan Sofrası Haberleri Sağlıklı Ramazan için Balık!
    ABONE OL
    02.08.2012 - 15:41 |

    Sağlıklı Ramazan için Balık!

    Haftada en az iki kez balık yemek sağlıklı bir yaşam sürmenin anahtarlarından biridir. Uzmanların yaptığı sayısız araştırma balığın hem fiziki hem de ruhsal olarak iyi geldiğini kanıtlamaktadır.

    Sağlıklı Ramazan için Balık!

    Izgara, buğulama, kızartma ve çorba için kullanılabilecek sayısız balık bulunmaktadır. Her birinin kendine özgü bir lezzeti ve tarifi vardır. Sağlığımız için vazgeçilmez bir yiyecek olan balığı Ramazan ayında da mutlaka tüketmek gerekir.

    Gün boyu uzun saatler oruç tutmak durumunda olduğumuz bu Ramazan’da vücudumuz ve özellikle hayati organlarımız gerekli minerallerden yoksun kalabilir. Balık, hem enerji veren hem de yararlı mineral ve vitaminler içeren bir besin maddesi olarak iftar sofralarında mutlaka yer almalıdır.

    Okulunu özleyen küçük Doğan Ahmet'in gözyaşlarıKahramanmaraş’ta corona virüs salgını nedeniyle okulunu ve arkadaşlarını özleyen ilkokul 1. sınıf öğrencisi Doğan Ahmet Şahan, gözyaşı döküp virüs belasından kurtulmak için dua etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şehirler arası yollar ne zaman açılacak? Seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

    Şehirler arası yollar ne zaman açılacak? Seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

    Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

    Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

    'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

    'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

    Her şey 10 dakika içinde oldu! 4 kişi motosiklet çaldı

    Her şey 10 dakika içinde oldu! 4 kişi motosiklet çaldı

    Sıradaki Haber