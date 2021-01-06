AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan üç isim hakkında suç duyurusu

Suç duyurusunun ardından basın açıklaması yapan AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, "Demokrasinin kalbi milli iradeye, onun taşıyıcısı siyaset kurumuna ve nihayetinde bizatihi demokrasimize, partimize ve seçilmiş Cumhurbaşkanımıza yönelik bir saldırı olarak görüyor ve hukukun bize verdiği hakları kullanarak, suç duyurusunda bulunmak suretiyle, milletimize ve tarihe karşı görevimizi yerine getirdiğimize inanıyoruz" dedi.
Son dakika... NASA acı tabloyu paylaştı! 1984'ten 2012'ye kadar büyük değişimGelen son dakika haberine göre; Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini gözler önüne seren bir fotoğraf koleksiyonu yayınladı. "Değişim görüntüleri" isimli koleksiyonda, dünyanın farklı noktalarından 500'den fazla karşılaştırmalı fotoğraf yer alıyor.