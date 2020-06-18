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18.06.2020 - 11:55 |

Bakan Soylu'dan Saygı Öztürk'ün yazısına çok sert tepki: Namussuzluktur

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteci Saygı Öztürk'e bugünkü yazısı nedeniyle sosyal medya hesabı Twitter'dan çok sert tepki gösterdi. Bakan Soylu açıklamasında, 'İnsanlık görevimi yapıyorum. Saygı Öztürk’ün bu yazısı namussuzluktur. Bahar Hanım ahlaklı, faziletli bir kadındır. Ali Beye minnettarız Trabzon turizmini ayağa kaldırdı' dedi.

Bakan Soylu'dan Saygı Öztürk'ün yazısına çok sert tepki: Namussuzluktur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün Sözcü Gazetesi'nde yer alan Saygı Öztürk'ün "Trabzon böyle bir yükseliş görmedi" yazısına sert tepki gösterdi.

Bakan Soylu, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ve eşi Ali Ayvazoğlu ile ilgili yazıyı da paylaşarak şunları yazdı:

"İnsanlık görevimi yapıyorum. Saygı Öztürk’ün bu yazısı namussuzluktur. Bahar Hanım ahlaklı, faziletli bir kadındır. Ali Beye minnettarız Trabzon turizmini ayağa kaldırdı.

Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa, gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır"

Bakan Soyludan Saygı Öztürkün yazısına çok sert tepki: Namussuzluktur

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