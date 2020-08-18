CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ABD Başkan adayı Joe Biden’ın açıklamalarıyla ilgili, “Biden’ın sözleri bize uymaz, ona tavsiyemiz, Erdoğan’ın değirmenine su taşımaktan vazgeçmesidir” ifadelerini kullandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP MYK’sı sürerken açıklama yapan Öztrak, deprem için çıkarılan vergiden 34 milyar 858 milyon dolar para toplandığını, bununla İstanbul ve Marmara’da olası depreme karşı hiçbir şey yapılmadığını öne sürdü.

‘Kabul edilemez sözler’

Öztrak, “Şimdi de ‘Kanal İstanbul’ diyerek milyarlarca avroyu, doları depremle ilgisiz bir rant projesine gömmeye hazırlanıyorlar” dedi. İktidarın ülkeyi artık yönetemediğini ileri süren Öztrak, “Bundan yaklaşık 8 ay önce, ABD’de Demokrat Parti’nin başkan adayı tarafından söylenmiş, kabul edilemez sözler, saray tarafından daha yeni yurt içi siyasete servis edildi. 8 ay önce bu laflar söylendiğinde, bu ülkenin Dışişleri Bakanı neredeydi” diye sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden’ın bir arada olduğu fotoğrafı gösteren Faik Öztrak, şöyle devam etti:

“Bu ne biçim bir kucaklaşma. Bu densiz lafları eden kişi, Joe Biden. ABD Başkan adayının bu ipe sapa gelmez ve sarayın duymazdan geldiği sözleri şimdi, 8 ay sonra servis ediliyor. Neden? Çünkü milletin kendilerini gördüğünü, notlarını verdiğini ve ilk sandıkta kendilerini evlerine göndereceğini gördükçe artık dışardaki örtülü kankalardan da medet ummaya başladılar.

Gül sorusu

Biden’ın sözleri bize uymaz. Bizler ‘Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir’ diyen büyük bir önderin kurduğu partinin neferleriyiz. Bizim tek desteğimiz milletimizdir. Çünkü biliriz ki ‘Egemenlik bila kaydü şart millete aittir’. Biden’e tavsiyemiz, Erdoğan’ın değirmenine su taşımaktan vazgeçmesidir.”

Öztrak, “Kılıçdaroğlu’nun bir gazete verdiği röportajda Sayın Gül’e yönelik bazı ifadeleri var. Bu ifadelerin ardından partinin eski ve mevcut bazı milletvekillerinden açıklamalar geldi. Değerlendirmeniz ne olur?” sorusu üzerine, “Kimse öküzün altında buzağı arayıp da kendilerine siyasi rant devşirmeye kalkmasın. Genel başkanımızın verdiği röportajda söyledikleri çok açık, net” diye konuştu.

‘Bir nesli kaybetmek üzereyiz’

Korona salgınında işlerin iyi gitmediğini dile getiren Öztrak, “Sağlık Bakanlığımızın verilerini duyuyoruz ama bu arada Tabipler Odasını da dinlemek lazım. İkisini birlikte değerledirdiğimizde mücadelede bir tavsama olduğu açık” dedi. Okulların açılışının yeniden ertelendiğini hatırlatan Öztrak, “Eğitimdeki bu düzensizlik nedeniyle bir nesli kaybetmek üzereyiz. Veliler ne yapacağını bilmiyor, öğretmenler ne yapacağını bilmiyor” ifadelerini kullandı.