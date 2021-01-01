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01.01.2021 - 17:17 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler arasında yeni yıl tebriği görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile liderler telefonda görüşerek karşılıklı olarak yeni yıl tebriğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler arasında yeni yıl tebriği görüşmesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, yeni yılda da ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

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