İkinci yargı paketi teklifi görüşülecek

İkinci yargı paketinin bu hafta Genel Kurul’da kabul edilerek yasalaşması bekleniyor. Teklife göre, “yargılamayla ilgili kişilerin korunmaya değer üstün bir menfaatinin bulunması” halinde, duruşmaların bir kısmı veya tamamı gizli yapılacak. Hakimin reddi nedenlerine, daha önce aynı uyuşmazlıkta arabuluculuk veya uzlaştırmacılık yapmış olma da eklenecek.