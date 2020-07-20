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20.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

İkinci yargı paketi teklifi görüşülecek

TBMM Genel Kurulu bu hafta, İkinci yargı paketi olarak bilinen Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi ile istihdama ilişkin kanun teklifi için mesai yapacak.

İkinci yargı paketi teklifi görüşülecek

İkinci yargı paketinin bu hafta Genel Kurul’da kabul edilerek yasalaşması bekleniyor. Teklife göre, “yargılamayla ilgili kişilerin korunmaya değer üstün bir menfaatinin bulunması” halinde, duruşmaların bir kısmı veya tamamı gizli yapılacak. Hakimin reddi nedenlerine, daha önce aynı uyuşmazlıkta arabuluculuk veya uzlaştırmacılık yapmış olma da eklenecek.

Sivas’ta yol çöktüSivas’ta yolun çökmesi sonucu yarım metre çapında, 2 buçuk metre derinliğinde çukur oluştu.
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