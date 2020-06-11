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11.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Nevşehir’e ilk kadın vali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 41 ilin valisi değişti. 18 yeni vali atanırken 23 vali yer değiştirdi.

Nevşehir’e ilk kadın vali

17 il valisi merkeze çekilirken Muğla Valisi Esengül Civelek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine atandı. Türkiye’nin 2. kadın valisi olan Civelek, Yalova, Kırklareli ve Muğla valiliklerinin ardından artık Külliye’de görev yapacak. Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel’in Nevşehir Valisi olmasıyla 81 vali içinde kadın sayısı yine ikide kaldı. Nevşehir’in ilk kadın valisi Becel ile Uşak Valisi Funda Kocabıyık iki kadın vali olarak görev yapacak.

Koronavirüs salgını sürecinde yaptığı “yük oldular” açıklaması ile sağlıkçıların tepkisini çeken ve daha sonra özür dileyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş da merkeze çekilen valiler arasında yer aldı. Merkeze çekilen valiler arasında kayyum olarak görevlendirilen Diyarbakır Valisi Güzeloğlu ile Mardin Valisi Yaman’ın da yer alması dikkati çekti. Siirt Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Siirt Valisi Ali Fuat Atik Denizli Valisi; Iğdır Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Iğdır Valisi Enver Ünlü de Giresun Valiliği’ne getirildi.

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