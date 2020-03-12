Son dakika | Adalet Bakanı Gül'den corona virüs açıklaması: Tüm ziyaretler sınırlandırılacak

Bakan Gül yaptığı açıklamada, "Koronavirüse karşı Bakanlık olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Acil eylem planımızı sürekli güncelleyip titizlikle uyguluyoruz. Açık görüş dahil tüm ziyaretler sınırlandırılacak. Şu ana kadar ceza infaz kurumlarımızda corona virüs testi pozitif çıkan tutuklu ve hükümlü bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.















