MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika | Adalet Bakanı Gül'den corona virüs açıklaması: Tüm ziyaretler sınırlandırılacak
ABONE OL
12.03.2020 - 22:47 |

Son dakika | Adalet Bakanı Gül'den corona virüs açıklaması: Tüm ziyaretler sınırlandırılacak

Son dakika haberi | Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, bakanlığın corona virüse karşı aldığı tedbirleri açıkladı.

Son dakika | Adalet Bakanı Gül'den corona virüs açıklaması: Tüm ziyaretler sınırlandırılacak

Bakan Gül yaptığı açıklamada, "Koronavirüse karşı Bakanlık olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Acil eylem planımızı sürekli güncelleyip titizlikle uyguluyoruz. Açık görüş dahil tüm ziyaretler sınırlandırılacak. Şu ana kadar ceza infaz kurumlarımızda corona virüs testi pozitif çıkan tutuklu ve hükümlü bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Son dakika | Adalet Bakanı Gülden corona virüs açıklaması: Tüm ziyaretler sınırlandırılacak

Son dakika | Adalet Bakanı Gülden corona virüs açıklaması: Tüm ziyaretler sınırlandırılacak





Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalarÜniversite giriş sınavlarında tarih değişikliği olacak mı sorusuna Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN TÜRK ekranında yanıt verdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Afili Aşk 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Afili Aşk 37. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında mı?

Afili Aşk 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Afili Aşk 37. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında mı?

Milyonlarca kişiyi kapsıyor! 800 lira oldu...

Milyonlarca kişiyi kapsıyor! 800 lira oldu...

Bahar yüzünü gösterdi! İşte son durum

Bahar yüzünü gösterdi! İşte son durum

Ünlüler koronayla böyle savaşıyor

Ünlüler koronayla böyle savaşıyor

Sıradaki Haber