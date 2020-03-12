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12.03.2020 - 14:26 | | AA

Son dakika I Beştepe'de corona virüs toplantısı başladı

Son dakika gelen bilgilere göre; Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantı başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantıya corona virüs ile ilgili bilgilerin yer aldığı kartlar geldi.

Son dakika I Beştepe'de corona virüs toplantısı başladı
Beştepe'de corona virüs toplantısı
Beştepe'de corona virüs toplantısı
Beştepe'de corona virüs toplantısı
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda, salgına ilişkin son gelişmeler ve alınacak tedbirler görüşülecek.

Son dakika I Beştepede corona virüs toplantısı başladı

Minibüslerde "dezenfekte" tartışmasıCorona virüse karşı İstanbul'da toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon işlemlerine hız verildi. Ancak yoğunluğun yaşandığı minibüslerin bir çoğu buna dahil değil. Birçok minibüs şoförü araçlarını kendi imkanlarıyla temizlediklerini ifade ediyor.
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