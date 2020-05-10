Son dakika I Dev projenin açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe - Kağıthane - İstanbul Havalimanı Metro Projesi Tüneli İlk Işık Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına Anneler Günü'nü kutlayarak başladı. "İki yıllık inşaat sürecinin sonunda tünelde ışığı görüyoruz" diyen Erdoğan, "İstanbul Havalimanı'nın ulaşım sorunu tamamen çözülmüş olacaktır. İstanbul şehrin kuzey aksı üzerinde çok önemli ve verimli toplu taşıma alternatifine kavuşacaktır. Ray döşeme, sinyalizasyon işlemlerinin erkenden tamamlanarak hizmete girmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sağlık turizmini çok önemsediklerini belirten Erdoğan, "Sancaktepe'nin yanında herhangi bir havalimanı var mı? İnanın bilmezler. Orada askeri bir havalimanı vardı. Aynı şekilde Yeşilköy, burada da havalimanının bir ucuna inşa ediyoruz. Sağlık turizmine yönelik her iki yere de yurtdışından gelenler uçaklarla gelecekler ve buralarda tedavilerini yapıp ondan sonra uğurlayacağız. Bu bizim için yeni bir açılımdır. Türkiye burada sağlık üssü olma görevini yapacaktır. Cleveland'a gidiyorlardı, bundan sonra İstanbul'a gelecekler" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Ayaklarının altı öpülesi annelerimizin Anneler Günü'nü özellikle kutluyorum.

Ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. İki yıllık inşaat sürecinin sonunda tünelde ışığı görüyoruz. İstanbul Havalimanı'nın ulaşım sorunu tamamen çözülmüş olacaktır. İstanbul şehrin kuzey aksı üzerinde çok önemli ve verimli toplu taşıma alternatifine kavuşacaktır. Ray döşeme, sinyalizasyon işlemlerinin erkenden tamamlanarak hizmete girmesini temenni ediyorum. Yerli ve milli imkanların kullanılmasına önem verdik.

Bu proje Türkiye'ye çok büyük avantaj kazandıracaktır. Yeşilköy'deki 1000'er odalı sağlık tesisimizin son teftişlerini yaptık. Bayram öncesinde açılışını yapacağız. Yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz.

(Salgın hastanelerinde sona doğru)

Bu iki hastane bayram sonuna kadar açılacak.

Durmak yok, corona virüs vesaire bizi durdurmuyor, yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Gelişmiş devletlerin dahi çaresiz kaldığı salgın sürecini Türkiye olarak kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın ötesinde destek vererek yaşadık.

40 yılın İstanbul'un hizmetindeyiz. Verdiğimiz emeklerin en büyük şahidi İstanbul halkıdır. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle inşallah son nefesimize kadar bu hizmet yarışını, çıtayı sürekli daha yükseğe taşıyarak devam ettireceğiz. İstanbul'un gücüne ve potansiyeline inanmayan hiç kimsenin bu şehre layık olduğu hizmeti verebilme imkanı yoktur.

İstanbul mazeret değil hizmet bekler. İstanbul'un acil ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Aşkınan çalışan yorulmaz sözünde olduğu gibi İstanbul'a hizmet etmek, imkandan önce inanç meselesidir.