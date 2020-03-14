Son dakika! Kritik corona virüs görüşmesi! Karşılıklı hava ve kara yolu ulaşımı duruldu

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir görüşme gerçekleştirdi.

CORONA VİRÜSÜ ÖNLEMİ

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Aliyev telefonda görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

İki lider, ayrıca koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulmasını kararlaştırdı.