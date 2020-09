iPhone kullananlara kötü sürpriz! iOS 14'te YouTube sorunu

Apple'ın iPhone kullanıcıları için kullanıma sunduğu iOS 14, güncelleme ile gelen yeni bir sorun ile gündemde. ABD basınında yer alan habere göre, söz konusu özellik iOS 14'te uygulanamaz hale geldi.

MacRumors'a göre YouTube'un mobil web sitesi, iOS 14'ün resim içinde resim (PIP) modunu desteklemeyi durdurdu. Apple'dan henüz konu ile ilgili bir açıklama bulunmuyor. Söz konusu değişikliğin bilerek yapılıp yapılmadığı da bu nedenle bilinmiyor. iOS 14 yayınlanır yayınlanmaz iki sorun ile gündeme gelmişti. Sorunlardan ilki varsayılan uygulamalar ile ilgili.

Zira kullanıcılar varsayılan olarak tanımlattığı uygulamaların iOS 14 ile henüz uyumlu bir şekilde çalışmadığını belirtiyor. Tarayıcı sorunu da iOS 14 kullanıcılarını üzmüşe benziyor. Birçok kullanıcı, Google Chrome’un varsayılan tarayıcı olarak kullanılamadığının altını çiziyor. Kullanıcılar Chrome'u varsayılan tarayıcı olarak seçseler bile elektronik postaları okuma ve linklere tıklama gibi işlemlerin Safari ile yapmak zorunda kaldıklarını belirtiyor.

iOS 14 HANGİ iPHONE'LARDA KULLANILABİLİYOR?

Apple'ın iOS 14 sürümünü sunduğu iPhone modelleri ise şöyle...

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1. nesil)

iPhone SE (2. nesil)