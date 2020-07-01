Spotify'dan çiftlere özel paket: Spotify Duo!

Ama zaman zaman çiftlerin müzik zevki farklılık gösterebiliyor. Mesela, sen Today’s Top Hits çalma listesini seviyorsun, sevgilin ise All Out ‘80s’den vazgeçemiyor. Hal böyleyken, evde ya da arabada kimin DJ’lik yapacağı aslında sürekli bir tartışma konusu.

Neyse ki Spotify bugün Spotify Premium Duo’yu müzikseverlerle buluşturarak iki kişinin birlikte (ya da ayrı olarak) müzik dinlemekten zevk alacakları bir fırsat sunuyor. Spotify’ın yepyeni paketi Spotify Premium Duo bugünden itibaren dünya genelinde Türkiye dahil55 pazarda Spotify kullanıcılarının erişimine hazır olacak.

Aynı adreste ikamet eden iki kişi için tasarlanan Premium Duo’nun ücreti aylık 23.99 TL. Bu paketle, bir üyelik kapsamında ayrı Premium hesapları olan kullanıcılar, audio dünyasını birlikte keşfedip müziğin keyfini çıkarırken, sadece iki üye için düzenli olarak güncellenen çalma listesi Duo Mix’e özel erişim gibi benzersiz avantajlara da sahip olacak.

Premium Duo ile birlikte her kullanıcı kendi Premium hesabını açarak Spotify Premium’un; reklamsız, Seç-Dinle özelliği ve 50 milyondan fazla şarkıya erişimin yanı sıra, 1 milyonu aşan podcast yayınına ulaşma gibi tüm avantajlarından yararlanabilecek.

“Bugün, ilk defa aynı evde yaşayan iki kişiye özel olarak tasarlanan Spotify Premium Duo’yu müzikseverlerle buluşturduğumuz için gururluyuz” diyen Spotify Freemium İş Birimi Lideri Alex Norström konuyla ilgili açıklamasına şöyle devam ediyor: “Premium Duo, Spotify’ın oldukça geniş müzik ve podcast kataloğunun yanı sıra kullanıcıların Spotify Premium’da sevdikleri her şeyi içeriyor. İki farklı Premium hesabı ile her iki kişi bağımsız ve kesintisiz şekilde müzik dinlemenin tadına varabilir ve sadece onlara özel olarak sunulan özellikler ile kişiselleştirilmiş çalma listelerini keşfedebilir. Bu benzersiz Spotify Premium paketini dünya genelinde daha fazla pazarda müzikseverlerle buluşturduğumuz için heyecanlıyız.”

Üye olmak için spotify.com/duo adresini ziyaret edip, oradaki adımları izlemeniz yeterli - ancak unutmayın bu pakete üye olmak için iki kullanıcının aynı adreste ikamet etmesi gerekiyor. Premium paketi daha önce hiç denememiş kullanıcılar, Premium Duo’yu bir ay ücretsiz kullanma hakkına sahip olabilir. Mevcut Premium kullanıcıları ise kendi hesaplarına ilişkin sayfaya girerek üyeliklerini Premium Duo olarak değiştirebiliyor. Premium Duo paketine geçen kullanıcılar, daha önce kaydettikleri müzik, podcast, çalma listeleri ve önerileri içeren Premium hesaplarını da tutmalarına imkan sağlıyor.