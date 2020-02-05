Yaşlılar internette nelere dikkat etmeli!

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Gelişen teknoloji ile birlikte internet artık günlük hayatımızın vazgeçilmezi olmuş durumda. Genç ya da yaşlı farketmeksizin insanlar birbirleriyle iletişim kurmak için, haber almak için veya birçok işini kolayca halledebilmek için internet kullanıyor. Ancak yaşlı insanlar maalesef ki internette yer alan kötü niyetli kişilerin çoğu zaman hedefi oluyorlar.

Yapılan bir araştırmaya göre Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan yaşlı insanlar yılda 3 Milyar Dolar’dan fazla paralarını internetteki dolandırıcılara kaptırıyorlar. Hatta bu rakamın açıklanan çok daha fazla olduğu da tahmin ediliyor. Çünkü pek çok yaşlı insan dolandırıcıların kurbanı olduğunu itiraf etmekten utanıyor. Bu sebeple de yaşlı insanların internette uğradıkları zararın, bilinenin çok daha ötesinde olduğu tahmin ediliyor. Peki yaşlı insanların internetteki bu kötü niyetli kişilerden ve dolandırıcılardan korunması için nelere dikkat etmesi gerekiyor? İşte 5 temel ipucu...

1- Bağlantılara tıklamayın ve ekleri açmayın

Yaşlıları hedef alan en yaygın dolandırıcılık yöntemlerinden biri kimlik avı saldırıları şeklinde gerçekleşiyor. Bu yöntemde dolandırıcılar; kredi kartı, hesap bilgileri ya da kişisel verileri ele geçirmeyi amaçlıyorlar. Hedefledikleri yaşlı kişilere bazı sahte e-posta mesajları gönderiyor veya sosyal medyadan mesaj göndererek onlara ulaşmaya çalışıyorlar. Hatta onları tuzaklarına daha kolay çekebilmek; resmi görünerek inandırabilmek için sahte web siteleri yapıyor; sosyal medya hesapları açıyorlar. Çoğunlukla da bunların sahte olduğunu ayırt edemeyen yaşlı insanlar ise kurulan bu tuzağa düşüyorlar.

Bu durumu önlemek için yaşlı insanların dikkat etmesi gereken en önemli şey; bilmedikleri kişilerden gelen e postaları veya sosyal medyadan kendileri ile paylaşılan mesajları açmamalarıdır. Ayrıca bu mesajların içerisinde yer alan dosyaları açmamalı ve yönlendirilen bağlantılara kesinlikle tıklamamalılar. Aksi durumda cihazınıza gizli yazılımlar aracılığı ile erişilebilir ve kişisel bilgileriniz tehlikeye girebilir.

2- Şüpheci davranın

Yaşlı insanları hedef alan dolandırıcılar onlara genellikle mesajlar yoluyla ulaşmaya çalışıyorlar. Sosyal medya veya mesajlaşma uygulamalarından gelen mesajlar yolu ile onlarla iletişim kurulmaya çalışılıyorlar. Bazen bir yabancı, bazen bir marka, bazen ise bir arkadaşına yönelik açılan sahte bir hesap aracılığıyla iletişim kuruyorlar.

Bu sebeple yaşlı insanların, arkadaş çevrelerinden veya yabancılardan gelen alışılmadık mesajları fark etmeleri için internette şüpheci davranmaları çok önemli.

3- Yabancılarla cihazlarınızı paylaşmayın

Yaşlı insanlar teknoloji dünyasına adapte olmaya çalışırken; cihazlarında meydana gelen problemlerde ise çoğunlukla çaresiz kalıyorlar. Bu gibi durumlarda ise yardım almak adına işin uzmanı olduğunu iddia eden kişilerle iletişime geçiyorlar. Onların bilgisayarlarına veya cihazlarına uzaktan bağlanmalarına izin veriyorlar. Ancak bu durum oldukça tehlikelidir. Çünkü uzaktan erişim sağlayan kötü niyetli kişiler, cihazınızdaki tüm kişisel bilgileri ele geçirebilirler. Bu sebeple teknik destek almak isteyen yaşlı insanların kendi çevrelerinden veya konu ile ilgili bilinen adreslerden destek almaları oldukça önemlidir

4- Ödül tuzağına kanmayın

Dolandırıcıların yaşlı insanları tuzağa düşürmede kullandıkları yöntemlerden biri de ödül kazandıklarını ileten e-posta veya mesajlardır. Bu ödülü kullanmaları için onlardan hem kişisel bilgilerini talep eder; hem de çoğunlukla da bir avans ücreti isterler. Paniğe kapılıp, yanlış karar vermelerini sağlamak için de bunları hemen yerine getirmelerini isterler. Bu yöntemde başkalarına danışmak için zaman bulamayan yaşlı insanlar ise maalesef ki bu tuzağa düşerler.

Bu sebeple özellikle yaşlı insanların, internette kimsenin onlara karşılıksız olarak ödül veya hediye vermeyeceği ya da bir fırsat sunmayacağı konusunda uyarılmaları gerekir.

5- Tanımadığınız kişilere para göndermeyin

İnternet aracılığıyla yaşlı insanları tuzağa düşürmeye çalışan kötü niyetli kişilerin kullandıkları yöntemlerden bir diğeri de; onların çoğunlukla kapıldığı yalnızlık duygularını kullanmaktır. Bunu genellikle telefon aramaları yöntemiyle yaparlar. Aradıkları kişinin korkuya ve paniğe kapılması için, isminin bir suça karıştığını söylerler; kendilerini de savcı veya polis olarak tanıtırlar. Bu durumdan kurtulmaları için de bir hesaba para göndermeleri gerektiğini söyler ya da bir adrese para getirmelerini isterler. Yaşlı insanların yaşadıkları yalnızlık duygusundan yola çıkarak kafalarını karıştıran dolandırıcılar, pek çok insanı geçtiğimiz yıllarda bu tuzağa kolaylıkla çektiler.

Eğer bu durumla karşılaştıysanız mutlaka çocuğunuzdan, torununuzdan, bir arkadaşınızdan veya güvenlik güçlerinden yardım isteyin. Tanımadığınız kişilere ve sizden para isteyenlere asla her ne olursa olsun para göndermeyin.

Teknoloji dünyasına uyum sağlamaya çalışan yaşlılar için internet kimi zaman tehlikeler barındırabiliyor. Bu sebeple yaşlı insanların bu ipuçlarına dikkat etmeleri; gençlerin ise çevresindeki yaşlıları bu konularda uyarmaları oldukça önemli.