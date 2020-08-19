Acı bir şey yediğimizde neden burnumuz akar?

Peki, efendim biz acı yediğimizde burnumuz neden hemen akmaya başlıyor?

Aslında bunun cevabı da “ Neden hapşırırız? ” araştırmamızın cevabına benziyor. Onu da yeni cevaplamış, merakımızı gidermiştik.

Burnumuza yabancı bir madde girince sinir hücreleri onu atmaya çalışır, hapşırık oluşurdu. Acı bibere gelince…

Burnumuzun içerisinde mukoza adlı hücre tabakaları varmış. Çok fazla sayıda olan sinir hücreleri, mukus adı verilen sümüğümsü bir madde salgılarmış. Bunun nedeni burnumuzdan aldığımız nefesle akciğerlere giden havanın nemlenmesi, yabancı maddelerin de dışarı atılmasına yardımcı olmasıymış.

İşte, acı yediğimizde biberin içerisinde yer alan kapsaisin adlı madde burundaki sinir hücrelerini uyarırmış. Onlar da hemen mukozaya haber verir, o da mukus üretirmiş. Mukus da burnumuzdan akarmış. Acı biberin başrol oyuncusu kapsaisin de mukusla birlikte vücuttan çıkarmış. Ne kadar iyi çalışan bir sistem değil mi?