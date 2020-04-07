Yanardağ deneyi nasıl yapılır? Deneyin amacı ve malzemeleri
İşte yanardağ deneyi malzemeleri ve yapılışı hakkında ilginç bilgiler!
Malzemeler
Kahverengi oyun hamuru
Eldiven
Karbonat
Sirke
Bir yemek kaşığı bulaşık deterjanı
Bir tatlı kaşığı kırmızı gıda boyası
Yapılışı
Öncelikle eldivenleri giymelisin.
Kahverengi oyun hamurundan içi boş bir yanardağ yapmalısın. Unutma karışım içine girecek.
Beş tatlı kaşığı karbonatı dağın içine dök. Üzerine yarısına kadar su ekle.
Bir başka kapta sirke, bulaşık deterjanı ve gıda boyasını karıştır.
Karışımı dağın içerisindeki karbonatlı su karışımının üzerine yavaşça dök.
Karbonatın üzerine sirkeli karışımı ekleyince oluşan köpürme ne kadar heyecan verici değil mi?
UYARI: Bu deneyi büyüklerin yanındayken yapmalı ve deney alanının alt kısmına bir tepsi ya da örtü koymalısın.
Malzemeler neden kabardı?
Bu deneyde malzemelerin kabarmasının nedeni sirke ile karbonatın arasındaki kimyasal reaksiyon. Bu reaksiyon sonucu karbondioksit adlı gaz ortaya çıkıyor ve kabarma oluşuyor.