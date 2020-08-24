Caretta carettaların nesli mi tükeniyor?

Denizde yaşayan bir kaplumbağa türü olan caretta carettalar, bilim insanlarına göre yaklaşık 106 milyon yıldır yaşamlarına devam ediyormuş.

Sadece yumurtlamak yani çoğalmak için karaya çıkan bu kaplumbağa türü, tek seferde 100’e yakın yumurta dünyaya getirir ve onları geceleri kumsallarda açtıkları çukurlara gömerlermiş. Yavrular iki ay gibi bir süre boyunca kumun altında gelişimlerini tamamlar ve yumurtalarından çıkıp direkt denize girerlermiş.

Oksijeni bizler gibi havadan alan bu canlılar bizden farklı olarak suyun altında çok uzun süre oksijensiz yaşayabilirlermiş. Bacakları yüzmeye uygun şekilde küreğe benzermiş.

Caretta carettalar tehlike altındaymış!

Neden mi? Çünkü artık üreyecek alan bulamayan caretta carettalar, bunun yanı sıra deniz kirliliği ve besin bulamamaları gibi çeşitli nedenlerden dolayı yok olmaya başlamış.

Nesli tükenen canlılar sınıfına giren ve türleri korumaya alınan bu hayvan dostlarımız genelde Akdeniz ülkelerinde yaşarmış. Ülkemizde de yaşayan bu değerli canlı; Belek, Anamur, Dalyan, Köyceğiz gibi yazlık beldelerimizde görünürmüş. Yumurtlama döneminde özel korumaya alınan kumsallar, iki ay boyunca gözetim altında tutulurmuş.