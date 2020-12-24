

Anne ve baba adaylarının hamilelik sürecinde yaptıkları hazırlıklardan birisi bebek için alışveriş yapmaktır. Gerekli olan ürünlerin alınması gerekir. Bebek alışverişi yapılırken yaz ya da kış mevsimlerinde doğacak olmalarına dikkat etmek ve ona göre alışveriş yapmak oldukça önemlidir. Özellikle kış aylarında doğan bebekler için ısıyı korumak ve soğuğa maruz kalmasını önlemek oldukça önemlidir. Bebekler oldukça hassas oldukları için kolay hastalanmaya müsait bir bünyeye sahiptir.



Bebek İhtiyaç Listesi (2020): Yenidoğan Bebekler İçin Genel İhtiyaçlar Nelerdir?

Bebek odası: Bebekler için uyku düzeni oldukça önemlidir. Bu yüzden bebeğe ait bir odanın olması gerekir.

Bebek kıyafetleri: Yeni doğan bebek eşyası denilince ilk akla gelen zıbınlardır. Bebek alışverişi yapılırken fazla miktarda zıbın, fanila, tulum ve pijama, yelek almak gerekmektedir.

Oyuncak: Bebeği uyutmada anne babaya yardımcı olacak oyuncaklar alımında fayda vardır.

Bebek Bakımı: Bebek için hijyen kuralları oldukça önemlidir ve sağlığını korumak için pişik önleyici krem, pudra, burun serumu, bebeklere ait tırnak makası, bebeklere özel şampuan, ateş ölçer gereklidir.

Hastane çıkışına ait battaniye, bebeklere özel ıslak mendil, bez, puset gerekir.

Banyo bakımı için banyo küveti, temiz maşrapa, havlu, bone ve banyo seti gereklidir.

Beslenme için süt pompası, biberon, emzik, emzirme yastığı, ağız mendili gereklidir.

Ayrıca alt açma örtüsü, alt temizleme pamuğu, göbek bağı temizleme için solüsyon, nem oranı düşük odalar için buhar makinesi gereklidir.

Fırça ve tarak alınması gereklidir.

Annenin İhtiyaçları Nelerdir?



İster normal doğum olsun, ister sezaryen olsun doğum sonrası zamanda annenin kendisini rahat hissetmesi gerekir. Bu yüzden rahat kıyafetler tercih edilmelidir. Ayrıca doğum sonrası için yumuşak yastık, kişisel battaniye, pipet, ıslak mendil ve peçete gerekir. Emzirme uyumlu iç çamaşır gereklidir. Emzirme sürecini daha rahat geçirmek için bebek ihtiyaç listesi içinde gıda takviyeleri ve vitaminlere yer vermek önemlidir.



Kış Aylarında Doğan Bebekler İçin İhtiyaç Listesi

Pijama

Tulum

Body

Önlük

Hırka, yelek, yün ceket

Patik ve çorap

Yünlü battaniye gereklidir.

Penye battaniye. Bebeği emzirirken üstünü örtmek ve pusetin üzerini örtmede yarar sağlar.

Kış ayları oldukça soğuk olduğu için iç zıbın almakta yararlıdır.